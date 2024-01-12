Десятки людей с лицами Томми, белый конь в Ласнамяэ и экстрим: TOMMY CASH и bbno$ выпустили экстравагантный клип

TOMMY CASH и bbno$ порадовали своих поклонников захватывающим видеоклипом на свою композицию „Tango“. Сразу после выхода на YouTube за три часа количество просмотров перевалило за отметку в 10 000, а поддержка фанатов проявилась в более чем 200 восторженных комментариях.