12.01.2024, 16:07
Десятки людей с лицами Томми, белый конь в Ласнамяэ и экстрим: TOMMY CASH и bbno$ выпустили экстравагантный клип(3)
ФОТО: Erakogu
TOMMY CASH и bbno$ порадовали своих поклонников захватывающим видеоклипом на свою композицию „Tango“. Сразу после выхода на YouTube за три часа количество просмотров перевалило за отметку в 10 000, а поддержка фанатов проявилась в более чем 200 восторженных комментариях.
Этот клип, созданный в абсолютном стиле Tommy Cash, олицетворяющий его эксцентричность, выдающуюся яркость и провокационный характер. Исключительная эстетика и нестандартный подход к видеопроизводству делают этот проект еще одним ярким шедевром в творчестве талантливых исполнителей. Новый клип Tango станет неотъемлемой частью коллекции запоминающихся и провокативных музыкальных визуальных работ от Tommy Cash.