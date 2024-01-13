Свадьба или расставание? Загадочная история Арми Хаммера и его русской возлюбленной

26-летняя девушка опубликовала в соцсетях фотографию инкрустированного бриллиантами помолвочного кольца, которое ей подарил 37-летний Хаммер.

По словам инсайдеров, Марина, проживающая в Праге и работающая в сфере IT, впервые встретила Хаммера в июле прошлого года во время отдыха в Риме. Грис рассказывала друзьям, что перед свиданием с актером у нее „сердце выпрыгивало из груди от волнения“.

Роман пары развивался бурно: уже в октябре Арми прилетел к возлюбленной в Чехию и сделал предложение. Снимок кольца девушка подписала так: „Я спросила: „Что это, день глупых вопросов, американец?““. Грис также активно выкладывала в соцсети фото подарков от Хаммера, снимки в его футболках и посты о подготовке к свадьбе. Однако выяснилось, что отношения пары завершились так же стремительно, как начались.

После появления в СМИ новостей о помолвке Марины и Арми, девушка вышла на связь и сообщила подписчикам, что они с актером разошлись. „Решение расстаться, хотя стало трудным, но было принято с изяществом и уважением, ознаменовав прекрасное завершение нашего общего пути“, — написала Грис.

Она не стала уточнять причины разрыва, но отметила, что была очень счастлива: „Наши отношения были пространством, где я чувствовала, что меня глубоко ценят, поддерживают, любят и понимают“.

Бывшая возлюбленная Хаммера дала понять, что знала о секс-скандалах, связанных с его именем. Марина заверила, что в отношениях с ней он не проявлял признаков абьюза. „Я в курсе разговоров и историй, которые циркулируют вокруг него долгое время. Важно сказать, что мой опыт общения с Арми был положительным и никаким образом не отражает эти утверждения. Я говорю со своей точки зрения и из своего опыта и не несу ответственности ни за какие из его прошлых, нынешних и будущих отношений. В нашем случае я чувствовала, что меня глубоко ценят, поддерживают, любят и понимают. Я знаю его как джентльмена во всех смыслах этого слова“, — добавила Грис.