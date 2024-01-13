Шоубиз
13.01.2024, 13:07

Цитаты от Маэстро. Раймонд Паулс о патриотизме, СССР, возрасте, алкоголе, пандемии и политике

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Raimonds Pauls
Raimonds Pauls
ФОТО: Ingmar Muusikus | Delfi Meedia

Эту подборку сочных и емких цитат Раймонда Паулса из интервью разных лет мы делали три года назад, когда композитор отмечал 85-летний юбилей. В них музыкант сам рассказывает о своей жизни — с рождения в семье стеклодува и вышивальщицы жемчугом и до мрачных пандемийных времен, не лишивших Маэстро ироничного взгляда на мир и не притормозивших музыкальных поисков, пишет rus.delfi.lv.

„Про Паулса надо писать не то, что он говорит, а то что он хотел сказать“, — настаивала верная спутница жизни и муза Маэстро Лана, в прошлом году ушедшая из жизни. Тем не менее любой журналист знает, что Раймонд Волдемарович — один из самых благодатных собеседников. Если Паулс не рассмешит хоть раз — это был не Паулс. Если при этом сам не останется совершенно серьезным — это тоже, скорей всего, не он.

В разное время и по разным поводам мне посчастливилось общаться с Паулсом не меньше десятка раз. Вместе мы писали его биографию для российской музыкальной энциклопедии. А как-то интервью прошлось брать даже в душевой комнате Arena Rīga — не нашлось более подходящего тихого места в перерыве юбилейного концерта Маэстро с оркестром.

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