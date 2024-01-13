Цитаты от Маэстро. Раймонд Паулс о патриотизме, СССР, возрасте, алкоголе, пандемии и политике

„Про Паулса надо писать не то, что он говорит, а то что он хотел сказать“, — настаивала верная спутница жизни и муза Маэстро Лана, в прошлом году ушедшая из жизни. Тем не менее любой журналист знает, что Раймонд Волдемарович — один из самых благодатных собеседников. Если Паулс не рассмешит хоть раз — это был не Паулс. Если при этом сам не останется совершенно серьезным — это тоже, скорей всего, не он.