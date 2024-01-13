Украинская певица хочет засудить Татьяну Навку, взявшую ее песню для своего шоу

Татьяна Навка поставила к новому году ледовое шоу „Вечера на хуторе“ и в одном из номеров использовала композицию украинской певицы „Тримай“, которую еще и перевели на русский язык, — сообщает „Фокус“.

„Это — не первая кража моих произведений рашистами. И речь идет не о краже одной песни „Тримай“. Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я осознаю, что осудить виновных будет нелегко. Обращаюсь ко всем украинцам, в том числе и за рубежом, помочь мне с поиском и установлением причастных юридических лиц этого „шоу“, — написала Соловий.

Она добавила, что украинская песня — это оружие, и сейчас это тот случай, когда украинцы должны объединяться, чтобы защищать своё.

Соловий также выяснила, что скандальный номер поставил режиссёр из Украины Василий Козар.

Козарь выиграл в телепроекте „Танцуют все“, был хореографом „Танцев со звездами“, ставил один из концертов Тины Кароль и работала на конкурсе красоты „Мисс Украина-2017“.

Русская перелка песни:

Неповторимый оригинал: