На открытии культурной столицы Европы в Вильянди выступил Стефан

По словам координатора Тарту 2024 в Южной Эстонии Аннелы Лаанеотс, на площади Вабадузе царил настоящий праздник - радостные местные жители радостно отпраздновали открытие культурной столицы Европы. „Низкая температура создала особую атмосферу, на сцене выступили солнечный Стефан и летняя регги-группа Ангус. Люди смогли насладиться праздником - это было красивое открытие культурной столицы Европы в Вильянди“, сказала она.

Программа культурной столицы будет проходить в Тарту и Южной Эстонии в течение всего года и рассказывать историю Искусства выживания, которая является творческой концепцией культурной столицы. Это знания, навыки и ценности, которые помогут нам в будущем жить лучше. „В течение года пройдет более 1000 мероприятий, из которых каждый обязательно найдет что-то по душе“, сказал руководитель Тарту 2024 Кулдар Лейс.

В рамках программы культурной столицы в Вильянди пройдет несколько мероприятий. Например, в феврале пройдет фестиваль визуального искусства „Огни Вильянди“, в апреле неделя танца „Искусство выживания - танцевальное представление об экологическом следе“.

В сентябре и октябре в городах-побратимах Валмиере и Вильянди театры Угала и Валмиера поставят совместный спектакль „Kaimud“. В начале октября Вильяндиский фестиваль музыкального наследия расскажет о культурном наследии. В дополнительной программе культурной столицы в Вильянди состоится поездка на тему „Спешу, чтобы замедлиться, или замедляюсь, чтобы поспешить?“, день церквей, праздник песни и многое другое.

В прошлую пятницу открытие культурной столицы состоялось в Валга, вчера в Вильянди, и затем эстафетная палочка будет передана Выру (19.01), где выступит Уку Сувисте, и 27 января Пылва, где выступит его уроженка Меэлика Хайнсоо (27.01).

Церемония открытия культурной столицы Европы Тарту 2024 „Все вместе едины!“ состоится 26 января в 19 часов в Тарту на реке Эмайыги. Выступят группа Trad.Attack!, Mölder, Lonitseera и многие другие известные эстонские артисты, актеры и танцоры. Подробнее на сайте: tartu2024.ee.