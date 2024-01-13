Не виноватая я! Настя Ивлеева нашла „крайнего“ скандале с „голой“ вечеринкой

Через пару дней после скандальной „голой“ вечеринки Ивлеева надела рубашку, застегнула на ней все пуговицы, заплела косу и публично извинилась за все случившееся в клубе „Мутабор“. „Риск того, что кому-то придет в голову придет так себя вести не был предусмотрен и заложен в планирование мероприятия. Я приношу свои извинения за это перед обществом и гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность“, — говорила Настя.

Так, звезда забыла об эпатаже и даже занялась благотворительной деятельностью. Правда, кому она хочет помочь, она не раскрыла.

Далее ей был назначен штраф в 1 тыс. евро. И хоть поначалу рассуждала о готовности к публичной казни, похоже, она решила, что казнь уже состоялась, вина искуплена и пора бы уже ответить кому-то ещё. И она обвинила во всём нехорошем ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое взяло на себя организацию так называемого корпоратива. Ивлеева заключила договор, в котором она обозначена как заказчик, а компания — исполнителем. Получается, за все должны ответить представители DEPARTÁMENT.

К слову, во время суда Настя отмечала, что приглашенные вовсе не были обязаны наряжаться как модели из эротического журнала Playboy. И от „лука“ рэпера Vacio она также открещивалась, мол, Николай сам решил шокировать публику своим носком на причинном месте. Более того, звезда пыталась вразумить музыканта. „Vacio был предупрежден о том, что прийти в таком виде на закрытое мероприятие будет неприемлемо, но решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу, эпатировав публику“, — отвечала на гневные комментарии она.

Напомним, кроме того, что Васильева арестовали и оштрафовали, он получил повестку в военкомат. Однако его представитель заверил, что служба в армии рэперу не грозит по состоянию здоровья.

„Мутабор“ же на прошедшей неделе закрыли — пока на три месяца.