ВИДЕО | Жизнь без страхов и чувства вины: Михаил Лабковский устроит в Таллинне публичную консультацию!

Всё начинается ещё с маминого живота: родители ждут девочку, а рождается мальчик, или наоборот. Малыш ещё только появился на свет, а уже разочаровал родителей. Бывает такое? Бывает.

Ребёнок растёт, и от него ждут, что он непременно станет спортсменом, вундеркиндом, красавцем (нужное подчеркнуть). А он опять же может не оправдать ожиданий и так и не стать папиной и маминой гордостью.

Но ведь знать, что ты то и дело разочаровываешь других, – это так больно… И такой человек начинает доказывать миру, что он хорош, что он чего-то да стоит. С надрывом доказывать, на разрыв аорты. И параллельно в нём растёт тревожность, страх быть непонятым и непризнанным. Страх, что доказать так и не удастся.

Человек начинает менять маски, притворяться, терпеть. Такие люди идут учиться туда, куда проще поступить, а не в тот институт, который действительно хотелось бы закончить. Терпят ненавистную работу, взбалмошного или агрессивного начальника, мизерную зарплату.

Выходят замуж или женятся не по любви, а потому что „надо“, „пора“ и страшно никого другого не встретить. Живут в браке с постоянным ощущением, что заслуживают большего, но мирятся с тем, что есть. Чтобы наладить отношения в паре (а она изначально состоит из неподходящих друг другу половинок!), заводят ребёнка. Но он, конечно, никаких проблем не решает, а лишь становится дополнительным раздражителем.

Осознание, что всё задуманное рушится, и критика со стороны близких и друзей приводят к бесконечному чувству вины. Руки опускаются. И хочется, чтобы трудности – оп! – и разрулились. Сами. Или чтобы кто-то решил все проблемы. И чтобы приблизить этот волшебный момент, такие люди выходят замуж, бесконечно улучшают свою внешность. Но это путь в никуда. И отношения складываются ущербные, и внешность по-прежнему далека от идеальной.

Так может, хватит искать счастье вовне? Хватит мириться, терпеть, приспосабливаться, боясь потерять мнимый комфорт? Хватит спасать неудачный брак в надежде, что „стерпится – слюбится“?