ВИДЕО | Жизнь без страхов и чувства вины: Михаил Лабковский устроит в Таллинне публичную консультацию!(13)
3 февраля в Таллинне Михаил Лабковский стоится публичная лекция-консультация на тему „Неоправданные ожидания. Как избавиться от страхов, тревожности и чувства вины?“. Один из самых узнаваемых психологов поможет вам раскрыть тайны своего внутреннего мира и стать счастливее.
Всё начинается ещё с маминого живота: родители ждут девочку, а рождается мальчик, или наоборот. Малыш ещё только появился на свет, а уже разочаровал родителей. Бывает такое? Бывает.
Ребёнок растёт, и от него ждут, что он непременно станет спортсменом, вундеркиндом, красавцем (нужное подчеркнуть). А он опять же может не оправдать ожиданий и так и не стать папиной и маминой гордостью.
Но ведь знать, что ты то и дело разочаровываешь других, – это так больно… И такой человек начинает доказывать миру, что он хорош, что он чего-то да стоит. С надрывом доказывать, на разрыв аорты. И параллельно в нём растёт тревожность, страх быть непонятым и непризнанным. Страх, что доказать так и не удастся.
Человек начинает менять маски, притворяться, терпеть. Такие люди идут учиться туда, куда проще поступить, а не в тот институт, который действительно хотелось бы закончить. Терпят ненавистную работу, взбалмошного или агрессивного начальника, мизерную зарплату.
Выходят замуж или женятся не по любви, а потому что „надо“, „пора“ и страшно никого другого не встретить. Живут в браке с постоянным ощущением, что заслуживают большего, но мирятся с тем, что есть. Чтобы наладить отношения в паре (а она изначально состоит из неподходящих друг другу половинок!), заводят ребёнка. Но он, конечно, никаких проблем не решает, а лишь становится дополнительным раздражителем.
Осознание, что всё задуманное рушится, и критика со стороны близких и друзей приводят к бесконечному чувству вины. Руки опускаются. И хочется, чтобы трудности – оп! – и разрулились. Сами. Или чтобы кто-то решил все проблемы. И чтобы приблизить этот волшебный момент, такие люди выходят замуж, бесконечно улучшают свою внешность. Но это путь в никуда. И отношения складываются ущербные, и внешность по-прежнему далека от идеальной.
Так может, хватит искать счастье вовне? Хватит мириться, терпеть, приспосабливаться, боясь потерять мнимый комфорт? Хватит спасать неудачный брак в надежде, что „стерпится – слюбится“?
Может, пора научиться решать проблемы самостоятельно – без заламывания рук, истерик и пробивания стен головой?
Неужели не хочется прекратить постоянно кому-то что-то доказывать? Или перестать сидеть в углу и винить во всём белый свет? Может, пора уже признать свои проблемы, свой страх, свою неуверенность? Может, хватит откладывать жизнь на потом из опасения, что что-то не получится? Соглашаться на полумеры, смиряться и терпеть из боязни, что, рискнув, можно всё потерять и вообще – „как бы чего не вышло“? Неужели не хочется по-другому – свободно, легко и счастливо?
О том, как это сделать, мы и поговорим на публичной консультации в городе Таллинне 3 февраля в 18:00
Билеты по ссылке ЗДЕСЬ.