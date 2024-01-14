ПОДКАСТ | Алексей Солтан: „Хейт происходит от недалекости ума“(20)
Каждый из нас сталкивался с хейтом по отношению к себе или кому-либо. В эфире „Вредного подкаста“ стилист, имиджмейкер и модель Алексей Солтан вместе с ведущими Викторией Муске и Викторией Скрынник обсудили что такое хейт, как с ним бороться, почему позиция Алексея - буква Ю и жизнь многих похожа на канализацию, а не на ручей.
Что такое вообще хейт?
По мнению Алексея хейт - это такое выражение внутренних проблем. И у подростков это отягощается гормональным фоном, примерами из семьи, отсутствием жизненного опыта. „Сейчас я, будучи уже взрослым, понимаю откуда это происходит. Какие-то комплексы, травмы, когда у человека нет цели. Поэтому я поддерживаю, чтобы детей отдавать в спорт. Когда у тебя нет времени на дурь, ты зациклен на режиме, у тебя дисциплина, у тебя все прекрасно, у тебя нет времени заниматься фигней“ - считает Солтан.
Что делать, если ты столкнулся с хейтом?
Не реагировать - считает Алексей Солтан. По его словам нужно жить свою жизнь, заниматься ей. „Я живу свою жизнь и мне мало 24 часов в день. Я не знаю, кто мои соседи и мне это неважно. Потому что я живу свою жизнь и мне это неважно“. Потому что самое страшное наказание для хейтера - это его игнорирование.
Также Алексей отметил, что когда на вас накатывает желание кого-то хейтить, то „сядьте и подумайте: вы объездили весь свет? у вас прекрасные отношения, любимая работа? Нет? Тогда займитесь своей жизнью!“
„У меня такая позиция относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И поэтому иногда я чрезмерно открыт. Я бы мечтал встретить в жизни такого человека, как я. Поэтому я очень часто, я очень эмоциональный, иногда эта черта характера воспринимается как ***( ого-го!). Потому что если людей не мотивировать немножко, то вот они и будут, как говно в проруби. Сидеть вот это вот по ту сторону экрана и винить всех от ретрограды до политиков, что все виноваты“
Что посоветуешь слушателям?
Живите! Живете, а не проживайте свою жизнь. Не чужую, а свою!
О подкасте
Это „Вредный подкаст“, где ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник не осуждают, а обсуждают личные истории из жизни гостей и слушателей. В этом подкасте нет стыда или смущения, только откровенные разговоры. Все истории и случаи из жизни реальные.
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