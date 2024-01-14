ПОДКАСТ | Алексей Солтан: „Хейт происходит от недалекости ума“

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Что такое вообще хейт?

По мнению Алексея хейт - это такое выражение внутренних проблем. И у подростков это отягощается гормональным фоном, примерами из семьи, отсутствием жизненного опыта. „Сейчас я, будучи уже взрослым, понимаю откуда это происходит. Какие-то комплексы, травмы, когда у человека нет цели. Поэтому я поддерживаю, чтобы детей отдавать в спорт. Когда у тебя нет времени на дурь, ты зациклен на режиме, у тебя дисциплина, у тебя все прекрасно, у тебя нет времени заниматься фигней“ - считает Солтан.

Что делать, если ты столкнулся с хейтом?

Не реагировать - считает Алексей Солтан. По его словам нужно жить свою жизнь, заниматься ей. „Я живу свою жизнь и мне мало 24 часов в день. Я не знаю, кто мои соседи и мне это неважно. Потому что я живу свою жизнь и мне это неважно“. Потому что самое страшное наказание для хейтера - это его игнорирование.

Также Алексей отметил, что когда на вас накатывает желание кого-то хейтить, то „сядьте и подумайте: вы объездили весь свет? у вас прекрасные отношения, любимая работа? Нет? Тогда займитесь своей жизнью!“

„У меня такая позиция относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И поэтому иногда я чрезмерно открыт. Я бы мечтал встретить в жизни такого человека, как я. Поэтому я очень часто, я очень эмоциональный, иногда эта черта характера воспринимается как ***( ого-го!). Потому что если людей не мотивировать немножко, то вот они и будут, как говно в проруби. Сидеть вот это вот по ту сторону экрана и винить всех от ретрограды до политиков, что все виноваты“

Что посоветуешь слушателям?

Живите! Живете, а не проживайте свою жизнь. Не чужую, а свою!

Таймкоды подкаста 00.00 - Третий выпуск подкаста. 00.25 - Неоргазмичное приветсвие или как нас немного забуллили. 01:00 - Почему мы вообще пригласили Алексея? 02:00 - „Хорошей оралочке нельзя научить!“ 02:55 - Про буллинг в школьные годы Алексея 05:00 - Заступался ли Алесей за одноклассников или участвовал в буллинге? 05:50 - „Хейт - это от недалёкости ума!“ 06:30 - Детей надо отдавать в спорт. Почему? 07:00 - „Ты всегда должен быть в курсе, что делает твой ребенок.“ 09:15 - Про разговоры детей с мамами. Неуважение к детям. 10:10 - Про роль бабушки в жизни Алексея. 12:00 - „У меня аллергия на тупых людей!“ 14:00 - Безумная история молодости про таксиста, мы были в шоке. 20:30 - „Я только с виду с*ка, а люди боятся этой обложки.“ 22:45 - Про наглых людей и общение с подписчиками. 26:20 - „Я интересую людей своей яркой жизнью.“ 27:00 - Про эпатаж. „Я ничего не делаю ради кого-то, только ради себя!“ 30:45 - История про открытые отношения. 33:38 - „Когда я не в отношениях, я могу быть третьим.“ 34:30 - Про долгосрочные отношения в парах. 37:05 - Несчастливые отношение и отношение после 20 лет брака. 39:25 - „Это не ради детей, признайся, что ты ссышь отпустить человека.“ 40:05 - Ты травмируешь себя, ты озлоблен, отсюда агрессия и хейт. 40:50 - История про хейт на работе. 41:40 - Как реагировать на хейт? Совет Алексея. 42:28 - Мотивация от Алексея. 43:20 - „Мне Ю - по**ю. Я занимаюсь своей жизнью!“ 44:50 - Смешная история про косяк на работе. 46:10 - „Ручки в виде членов выдавать!“ 47:00 - Самый главный совет от Алексея.

О подкасте

Это „Вредный подкаст“, где ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник не осуждают, а обсуждают личные истории из жизни гостей и слушателей. В этом подкасте нет стыда или смущения, только откровенные разговоры. Все истории и случаи из жизни реальные.

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