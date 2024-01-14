Шоубиз
14.01.2024, 12:06

Бывшая возлюбленная Андрея Макаревича госпитализирована с поражением головного мозга

 (1)
Андрей Макаревич и Анна Рождественская
Андрей Макаревич и Анна Рождественская
ФОТО: Wh

Еще в прошлом году у Анны Рождественской, бывшей возлюбленной Андрея Макаревича и матери его дочери Анны, начались проблемы со здоровьем. После приема лекарств, выписанных психиатром, у нее отказали ноги, — вспоминает WomanHit.

Ни одна клиника не бралась за такого сложного пациента. Лишь в одном месте Рождественской обещали помочь, но стоимость лечения была сумасшедшей — около миллиона рублей (10 тыс. евро) в месяц. Тем не менее деньги нашлись (СМИ даже сообщили, что помог сам Макаревич), Анна начала восстанавливаться.

Но, как выяснилось, проблемы на этом не закончились. Как сообщил Telegram-канал SHOT, сейчас бывшая возлюбленная Рождественская вновь попала в больницу — с нарушением речи и поражением головного мозга. Врачей „скорой помощи“ вызвала 23-летняя дочь Анна. Сейчас Рождественская находится в отделении неврологии одной из московских больниц, где ей диагностировали нарушение речи и дисметаболическую энцефалопатию.

Как подчеркивал SHOT, это состояние, при котором повреждаются и умирают клетки головного мозга. Оно возникает из-за нарушения метаболических процессов в организме или в результате травм головы.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии