Верке Сердючке запретили въезд в ОАЭ. На очереди Оксимирон?(39)
Власти Объединенных Арабских Эмиратов начали проверять выступления приезжих звезд. Это уже обернулось лавиной штрафов и запретов на въезд в страну. Так, например, в Дубае больше не сможет выступить украинский певец Андрей Данилко, прославившийся под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом пишет The Voice.
Запретить въезд артисту контролирующий орган ОАЭ решил после изучения записи его выступления на одном из корпоративов, прошедшего еще в 2022 году. Там Данилко сделал множество антироссийских высказываний, что, по мнению регулятора, является попыткой „разжечь межнациональный конфликт“. Подобные действия в Эмиратах запрещены на государственном уровне, передает телеграм-канал Mash
Похожая участь постигла и Максима Галкина. Речь идет о его выступлении в Дубае в 2023 году. Острые политические шутки из уст юмориста звучали неоднократно, однако в ОАЭ их озвучивать он изначально не планировал. Правда, в итоге все же передумал, за что и поплатился. Причем в буквальном смысле — власти оштрафовали Галкина на 100 тысяч дирхам (примерно 24 тыс. евро).
Проверяют сейчас госорганы Эмиратов и выступление российского рэпера Мирона Федорова (Оксимирон). Наказание может быть различным: от штрафа до запрета на въезд в страну.