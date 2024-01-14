Верке Сердючке запретили въезд в ОАЭ. На очереди Оксимирон?

Запретить въезд артисту контролирующий орган ОАЭ решил после изучения записи его выступления на одном из корпоративов, прошедшего еще в 2022 году. Там Данилко сделал множество антироссийских высказываний, что, по мнению регулятора, является попыткой „разжечь межнациональный конфликт“. Подобные действия в Эмиратах запрещены на государственном уровне, передает телеграм-канал Mash

Похожая участь постигла и Максима Галкина. Речь идет о его выступлении в Дубае в 2023 году. Острые политические шутки из уст юмориста звучали неоднократно, однако в ОАЭ их озвучивать он изначально не планировал. Правда, в итоге все же передумал, за что и поплатился. Причем в буквальном смысле — власти оштрафовали Галкина на 100 тысяч дирхам (примерно 24 тыс. евро).