Пошатывался, но пел вживую: похудевший Валерий Леонтьев впервые за три года появился на сцене

Валерий Леонтьев с 1992 года живет в Майами. Певец давно не давал концертов в связи с проблемами со здоровьем. В частности, он перенёс операции на коленях и попытался избавиться от последствий неудачной пластики. Однако теперь он более-менее пришёл в форму и готов возобновить концертную деятельность. Впервые за три года он выступил на сцене, исполнив один из своих главных хитов — „Дельтаплан“.