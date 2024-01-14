Пошатывался, но пел вживую: похудевший Валерий Леонтьев впервые за три года появился на сцене(2)
74-летний певец вернулся на сцену. Валерий Леонтьев выступил на закрытом мероприятии в Дубае, — сообщает The Voice.
Валерий Леонтьев с 1992 года живет в Майами. Певец давно не давал концертов в связи с проблемами со здоровьем. В частности, он перенёс операции на коленях и попытался избавиться от последствий неудачной пластики. Однако теперь он более-менее пришёл в форму и готов возобновить концертную деятельность. Впервые за три года он выступил на сцене, исполнив один из своих главных хитов — „Дельтаплан“.
Музыкант предстал перед собравшимися в традиционном концертном наряде: он надел узкие кожаные брюки. Певец казался заметно ослабевшим и исхудавшим, он даже слегка пошатывался на сцене, но при этом все треки исполнял вживую, обходясь без фонограммы.