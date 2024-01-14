„Алкоголь — зло“: Лера Кудрявцева разошлась с молодым мужем

„Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка. Комментариев не даю. СМИ — не беспокоить, спасибо. Личное в публичное вынесла намеренно“, — таким сообщением 52-летняя Кудрявцева очень встревожила подписчиков.

Однако не отреагировать на комментарии она не смогла: не все бросились сочувствовать и переживать. Многие тут же стали осуждать, оскорблять ее, находить изъяны во внешности. Прозвучало мнение о том, что Макаров и вовсе изменял Лере.

„Знаю, что вы больше меня осведомлены о моей жизни (ну, разумеется!). И уверена, что у вас самая счастливая и правильная жизнь в отличии от моей. Ну, меня никто не учил как надо, поэтому гребу, как могу. И если вам легче жить от мысли и уверенности, что я старая, престарелая, калоша, старуха, страшная, перекроенная, переделанная, все пугаются, бегут и так далее, то спорить не буду. Пусть будет так. Главное, чтобы вы были счастливы от этого факта. Ну хоть чуть-чуть“, — ответила Кудрявцева.

Супруги поженились более 10 лет назад. В 2018-м у пары родилась дочь Мария. Эта семья казалась идеальной, даже несмотря на то, что Кудрявцева старше Макарова на 16 лет.

„Если честно, то я очень люблю взрослых мужчин, умных и интересных. Но в официальных отношениях я их не могу даже представить. С возрастом начинает проявляться некая скукота. Иногда и мой нудить начинает, хотя еще молодой. Он больше старик, нежели я старушка. Это правда. Он может на диване полдня пролежать, а мне это не нравится. Иногда сидит и думает о чем-то. Может всю ночь не спать, а просто лежать и прокручивать в голове какие-то мысли“, — признавалась как-то телеведущая.