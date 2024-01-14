„Изысканный вариант деревенского домика“: Мария Шарапова купила поместье в США по соседству с „гнездышком“ Меган Маркл

Практически за 30 лет в США спортсменка успела обзавестись особняком в Саммерленде за 9 миллионов и домом в Манхэттен-Бич. Теперь Шарапова стала обладательницей еще одной недвижимости, в той же Санта-Барбаре.

Бывшая теннисистка купила поместье у вдовы магната Энн Лури. Та выставила его на продажу еще прошлой осенью за 13 миллионов долларов — Шараповой удалось заплатить меньшую сумму — 11,5 млн. С финансами у спортсменки проблем явно нет. В 2022 году она вошла в рейтинг Forbes богатейших self-made-женщин — тогда ее состояние оценили в 220 миллионов долларов.

„Новый дом Шараповой, который лучше всего описывается как ультра-изысканный вариант деревенского домика в лесу, наполнен естественным светом благодаря высоким стеклянным стенам, которые стирают грань между внутренним помещением и внешним видом. Солнечный свет также проникает через застекленное фойе, которое соединяется с гостиной, оборудованной одним из самых больших кирпичных каминов, которые мы когда-либо видели“, — такими подробностями поделился источник.

Основной доход Шараповой теперь — не призовые со спортивных соревнований. В 2022 Мария окончательно ушла их тенниса и полностью посвятила себя бизнесу. Бывшая первая ракетка мира занимается производством конфет премиум-класса Sugarpova, владеет 10% акций бренда солнцезащитных кремов Supergoop. К слову, и партию Мария себе выбрала подходящую: жениху Шараповой Александру Гилксу принадлежит часть акцией Phillips и собственный онлайн-аукцион — Paddle8.

Само поместье, которое приобрела бывшая спортсменка, находится в городе Монтесито: вокруг расположен лес, рядом находится океан, да и Лос-Анджелес не так далеко. Самые ближайшие соседи Шараповой теперь — Кэти Перри и Орландо Блум. В Монтесито живут принц Гарри и Меган Маркл, Опра Уинфри, Эллен ДеДженерес, Ариана Гранде

Дом был построен в 1949 году по проекту Локвуда де Фореста-младшего. В особняке пять комнат и стеклянные стены. В главной спальне находится огромной камин, а из ванной можно выйти прямо на террасу — оттуда открывается вид на бассейн и океан. На заднем дворе находится целый гостевой дом с отдельной кухней, гостиной и и зоной отдыха.