Дочь Пересильд обратилась к психологу после съемок в „Слове пацана“

„Я очень боюсь звездной болезни. Я не раз встречалась с такими людьми. Меня это пугало, потому что люди себя неадекватно ведут“, — призналась Аня в интервью Лауре Джугелия для YouTube-канала Fametime TV.

С людьми, не сумевшими справиться с бременем известности, она встречалась из-за знаменитых родителей: актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Анна подчеркивает, что в громкий проект попала не при помощи связей звездной семьи.

„Такое бывает, что мне говорят: „Понятно, как ты всего достигла“. Я не буду скрывать, это все равно неприятно. И ты в моменте пытаешься доказать, что в кино так не бывает, что у тебя известные родители и поэтому ты тут снимаешься. Наверно, это просто не понять зрителю“, — пожаловалась девушка.

К слову, есть у родства со знаменитыми родителями и обратная сторона: юная звезда оказалась в тени своей семьи. „Это не очень приятно, когда про тебя пишут „дочка Юли Пересильд“, то есть не имя мое называют, а просто „дочка““, — пояснила Аня.

Своей ролью в ’Слове пацана“ актриса гордится. По ее словам, слухи о том, что Алексей Учитель был против участия дочери в проекте, преувеличены. Родители беспокоились о том, сможет ли девушка играть в такой непростой ленте, но почти сразу признали, что сериал станет для нее отличным опытом.