Буйнов рассказал о влюбленности в Пугачеву: „Полвека мечтаю удостоиться ее поцелуя“

„Полвека уже прошло, а до сих пор эта важнейшая для меня встреча в памяти в мельчайших подробностях, будто это даже не вчера, а сегодня было“, — признался певец в интервью порталу PROZvezd.

По словам Буйнова, они с Аллой Борисовной дружили семьями, часто гостили друг у друга и вместе отмечали все главные праздники. Все резко оборвалось после отъезда Пугачевой в Израиль. Связь они поддерживают, но в Россию за это время артистка прилетала всего один раз — в конце прошлого года — и со старым другом даже не встретилась. Александр Николаевич на нее, впрочем, не обижен. Понимает, что визит был внеплановый и короткий. Но все равно сожалеет, что не смог встретить Аллу Борисовну „со всеми почестями“.

Артист не скрывает, что искренне в Пугачеву влюблен. Никогда соперничать с мужьями за сердце Примадонны не пытался, однако до сих пор мечтает о поцелуе с ней. „Больше всего на свете все эти пятьдесят лет я мечтал лишь об одном — как-нибудь ее поцеловать! Или удостоиться ее поцелуя“, — заявил певец.

Правда, на деле же чувства Буйнова к Пугачевой можно назвать скорее родственными. „Поскольку мы практически ровесники, я в последние годы зову ее „сестренка“, а она неизменно обращается ко мне — „братик“. Она и есть для меня как сестренка, а я для нее как братик. Очень этим дорожу“, — заключил Александр Николаевич.