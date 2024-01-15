ФОТО | Засветила интимное: Лопес появилась на красной дорожке в миниатюрном топе

Именно так и случилось накануне, когда благоверная Бена Аффлека заявилась вместе с мужем на премию Elle Woman. По красной дорожке мировая знаменитость щеголяла в атласной юбке в пол и металлическом топе. Последний был настолько коротким, что из-под него выглядывала грудь Джей Ло. Смелости жене голливудского актера точно не занимать.