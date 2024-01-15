15.01.2024, 11:20
ФОТО | Засветила интимное: Лопес появилась на красной дорожке в миниатюрном топе
ФОТО: | Scanpix
Дженнифер Лопес продолжает демонстрировать роскошные формы на шестом десятке лет. Порой наряды зарубежной исполнительницы и актрисы становятся настолько откровенными, что позволяют взглянуть на сокровенные части тела.
Именно так и случилось накануне, когда благоверная Бена Аффлека заявилась вместе с мужем на премию Elle Woman. По красной дорожке мировая знаменитость щеголяла в атласной юбке в пол и металлическом топе. Последний был настолько коротким, что из-под него выглядывала грудь Джей Ло. Смелости жене голливудского актера точно не занимать.
Волосы певице уложили в гладкий пучок. В качестве аксессуара она выбрала клатч черного цвета и длинные сверкающие серьги. Снимки с мероприятия достаточно быстро разошлись по Сети.