ВИДЕО | Дружбе конец: Волочкова назвала Джигурду „проституткой“ после слива в Сеть домашнего видео с пьяными танцами
Балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда вновь оказались в центре скандала после появившегося в сети видео. Пользователи выражают негодования и насмехаются над выходкой артистов, — пишет Gazeta.
Сейчас Волочкова находится на Мальдивах, где отдыхает уже больше недели. Во время отдыха балерины в сети появилось скандальное видео, где бывшая прима танцует с Джигурдой под песню Успенской „Гитара“. В танце Джигурда встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.
В социальных сетях под видео появилось множество комментариев. Многие пользователи написали, что испытали шок от увиденного, часть из них призывает принять меры. Часть публики посочувствовала дочери Волочковой. Общественное мнение разделилось, одни сочли произошедшее развлечением, другие — недопустимым скандалом.
Часть пользователей возмущена, что в случае с Настей Ивлеевой артистов ждало наказание, но в ситуации с Волочковой и Джигурдой никакие меры не принимаются, хотя „подаётся недопустимый пример для общества, при этом связанный с приемом алкоголя“.
Сама Волочкова на требования извиниться отреагировала довольно резко.
„Эта провокация, которую устроил Никита Джигурда, пусть остается на его совести. Вы говорите, что я должна извиниться? Мои золотые, а вы ничего не перепутали, никакие берега? Вы просто хотели меня все видеть на этой „голой“ вечеринке, я не должна была быть там, не хотела туда идти, меня приглашали, естественно. Но мне есть чем заниматься, помимо „голых“ вечеринок. Я готовила и готовлю свое новое шоу, оно уже создано. Извиняться должна не я за то, что я делаю у себя дома, а не где-то на вечеринке, в каком-то баре, приглашая друзей“, — заявила Волочкова.
Пост артистки успели прочитать многие, однако потом звезда его удалила, ограничившись одной сторис, в которой назвала поступок Джигурды „ничтожным“, а его самого — „днищем и проституткой“.
Артистка заявила, что то, что происходит у нее дома, никого не должно касаться. „Мой дом — моя крепость. Извиниться должен передо мной вот этот совершенно конченный человек, для меня уже настолько упавший на дно, с которого он не поднимется, — это Никита Джигурда, который был принимаем в нашем доме как добрый друг и который все время устраивает какой-то хайп вокруг моего имени“, — сказала она.
Волочкова отметила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию, и она больше никогда не сможет „назвать его другом“. Балерина добавила, что расстроилась из-за предательства, которого не ожидала.
„Я вчера разговаривала с Мариной Анисиной, его женой. Они уверяли, что не они выкладывали видео. Но то, что Никита Джигурда выложил видео из моего дома, сняв с меня, извините, штаны, — так это, во-первых, его была просто, значит, подстава, изначально задуманная, которую он подготовил. Но я-то причем здесь? Я в своем доме. Добрые люди, вы там бухаете голимую водку, а я пью дорогое просекко. Ну выпили мы просекко, и что? И что вы хотите мне сказать? Еще какие-то меры по отношению ко мне? Меры вы собираетесь там принимать. Да вы свои меры-то примите, господи. Что вы в своих домах там делаете, посмотрите. А если какой-то нашелся человек, которого я не назову больше другом никогда, то извините, пожалуйста, но это не моя проблема. Это проблема человека, у которого нет совести. Я вчера очень сильно расстроилась, конечно, я плакала. Мне искренне жаль, что со мной так люди поступают. Я не ожидала это от человека, с которым я дружу 20 лет“, — подчеркнула она.