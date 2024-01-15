ВИДЕО | Дружбе конец: Волочкова назвала Джигурду „проституткой“ после слива в Сеть домашнего видео с пьяными танцами

„Я вчера разговаривала с Мариной Анисиной, его женой. Они уверяли, что не они выкладывали видео. Но то, что Никита Джигурда выложил видео из моего дома, сняв с меня, извините, штаны, — так это, во-первых, его была просто, значит, подстава, изначально задуманная, которую он подготовил. Но я-то причем здесь? Я в своем доме. Добрые люди, вы там бухаете голимую водку, а я пью дорогое просекко. Ну выпили мы просекко, и что? И что вы хотите мне сказать? Еще какие-то меры по отношению ко мне? Меры вы собираетесь там принимать. Да вы свои меры-то примите, господи. Что вы в своих домах там делаете, посмотрите. А если какой-то нашелся человек, которого я не назову больше другом никогда, то извините, пожалуйста, но это не моя проблема. Это проблема человека, у которого нет совести. Я вчера очень сильно расстроилась, конечно, я плакала. Мне искренне жаль, что со мной так люди поступают. Я не ожидала это от человека, с которым я дружу 20 лет“, — подчеркнула она.