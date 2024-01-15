Красавица из Эстонии примет участие в горячем реалити-шоу от Netflix

Съемки шведской версии реалити-шоу состоялись еще год назад, поэтому Криссе-Ли все это время пришлось держать в секрете свое участие. „Самым странным было, когда нас отсняли и мы пытались жить обыденной жизнью. В то время, смотря на других людей, казалось, что мы живем на разных планетах“ - рассказала она Õhtuleht.