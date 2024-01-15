Красавица из Эстонии примет участие в горячем реалити-шоу от Netflix
На стриминговой платформе Netflix выходит популярное реалити-шоу об отношениях „Love Is Blind“, что переводится как „Любовь слепа“. Недавно стало известно, что в Швеции снимут свою версию этого реалити, где примет участие и девушка из Эстонии - 30-летняя Криссе-Ли Кулдкепп.
Съемки шведской версии реалити-шоу состоялись еще год назад, поэтому Криссе-Ли все это время пришлось держать в секрете свое участие. „Самым странным было, когда нас отсняли и мы пытались жить обыденной жизнью. В то время, смотря на других людей, казалось, что мы живем на разных планетах“ - рассказала она Õhtuleht.
Проживающая в Швеции девушка отмечает, что до съемок в реалити-шоу была готова к тому, чтобы остаться без пары: „В Швеции боятся связывать себя с кем-то, потому что следующий человек находится на расстоянии всего одного свайпа“.