Шоубиз
15.01.2024, 13:12

В Таиланде отменили концерты Максима Галкина

 
Alla Pugatšova
Alla Pugatšova
ФОТО: Kristjan Järv

Концерты артиста Максима Галкина были отменены в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет. Об этом ТАСС сообщил источник в местной развлекательной индустрии.

Галкин должен был выступить в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января.

„Его концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. Другое его выступление должно было пройти в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено. В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены“, - сказал источник.

Цена билетов на концерты Галкина в Таиланде варьировалась от 85 до 160 евро. Организаторы сняли их с продажи.

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