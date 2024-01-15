15.01.2024, 13:12
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
ФОТО:
Концерты артиста Максима Галкина были отменены в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет. Об этом ТАСС сообщил источник в местной развлекательной индустрии.
Галкин должен был выступить в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января.
„Его концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. Другое его выступление должно было пройти в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено. В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены“, - сказал источник.
Цена билетов на концерты Галкина в Таиланде варьировалась от 85 до 160 евро. Организаторы сняли их с продажи.