ФОТО | Дуэт юмористов снова вместе! Эстонские актеры Отт Сепп и Мярт Аванди снимут видеоклипы для конкурса Eesti Laul
Известные эстонские актеры Отт Сепп и Мярт Аванди снова встретятся после шестилетнего перерыва, чтобы сняться в видеоклипах полуфинала самого популярного местного музыкального конкурса Eesti Laul. В этом году большой полуфинал конкурса состоится в Тарту, где тандем любимых многими актеров уже начал снимать видеоклипы для конкурса. По случаю титула Культурной столицы Европы видеоклипы будут посвящены Тарту.
По словам Кармел Килланд, руководителя развлекательных программ ERR, дуэт действительно взял на себя инициативу дать старт культурной столице. „Задача - показать, как появился город Тарту задолго до наших дней, когда пришел Ярослав Мудрый и основал город Юрьев, и как с тех пор в нем формировалась благодатная почва для культуры разных народов“, - сказала Килланд.
По словам Отта Сепа, при написании сценария он должен был изучить историю Тарту. „Обещаю, что телезрители также смогут многое узнать о прошлом города на реке Эмайыги. Помимо меня и Мярта в съемках также приняли участие два ребенка и три собаки, но эпизоды с ними буду вырезаны из клипов“, - сказал Сепп.
В первый день съемок на месте также было Эстонское телевидение. Подробные интервью с телезвездами можно будет посмотреть сегодня вечером на эстонском государственном канале в 19 часов в передаче „Ringvaade“. Режиссер клипов Рене Вилбре и раньше сотрудничал с дуэтом актеров.
Полуфинал конкурса Eesti Laul пройдет в Тарту в спортивном здании Тартуского университета. Двери откроются в 17:30. За час до полуфинала с 18:00 до 18.30 можно будет взять у артистов автограф. Телеканал ETV начнет прямую трансляцию в 18:45 с открытия на розовой дорожке. Прямая трансляция конкурса начнется в 19:15.