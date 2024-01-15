ФОТО | Дуэт юмористов снова вместе! Эстонские актеры Отт Сепп и Мярт Аванди снимут видеоклипы для конкурса Eesti Laul

По словам Кармел Килланд, руководителя развлекательных программ ERR, дуэт действительно взял на себя инициативу дать старт культурной столице. „Задача - показать, как появился город Тарту задолго до наших дней, когда пришел Ярослав Мудрый и основал город Юрьев, и как с тех пор в нем формировалась благодатная почва для культуры разных народов“, - сказала Килланд.

По словам Отта Сепа, при написании сценария он должен был изучить историю Тарту. „Обещаю, что телезрители также смогут многое узнать о прошлом города на реке Эмайыги. Помимо меня и Мярта в съемках также приняли участие два ребенка и три собаки, но эпизоды с ними буду вырезаны из клипов“, - сказал Сепп.

В первый день съемок на месте также было Эстонское телевидение. Подробные интервью с телезвездами можно будет посмотреть сегодня вечером на эстонском государственном канале в 19 часов в передаче „Ringvaade“. Режиссер клипов Рене Вилбре и раньше сотрудничал с дуэтом актеров.

Полуфинал конкурса Eesti Laul пройдет в Тарту в спортивном здании Тартуского университета. Двери откроются в 17:30. За час до полуфинала с 18:00 до 18.30 можно будет взять у артистов автограф. Телеканал ETV начнет прямую трансляцию в 18:45 с открытия на розовой дорожке. Прямая трансляция конкурса начнется в 19:15.