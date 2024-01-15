„Очень мирно. Во сне“. Стало известно о том, как умирала королева Великобритании Елизавета II

Сэр Эдвард Янг написал следующее: „Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы ничего не знала. Нет боли“.

О существовании исторического документа, который сейчас хранится в Королевском архиве, до сих пор не было объявлено публично.

Документ — часть инсайдерского отчета о последних часах королевы, который присутствует в книге о короле Карле III, написанной Робертом Хардманом (Charles III: New King, New Court. The Inside Story).

В биографии короля рассказывается, что вскоре после того, как сэр Эдвард написал свою записку, лакей принес запертую красную шкатулку с документами, найденную у кровати покойной королевы. Были обнаружены два запечатанных письма: одно адресовано сыну и наследнику Карлу III, а другое — самому Эдварду.

Кроме того, в коробке находились последние документы Елизавета II и последний королевский орден: ее выбор кандидатов на получение престижного Ордена „За заслуги“ за „исключительно достойную службу“ на территории Содружества.

Книга Хардмана описывает и проблемы, с которыми столкнулся новый король в первый год его пребывания на престоле, включая семейные драмы, политические кризисы и вопросы о будущем монархии.