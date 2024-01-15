„Кто друзья, а кто враги“: Киркоров ответил на скандал песней

Филипп Киркоров, пожалуй, больше всех пострадал из-за „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой. Причем поп-король заглянул туда на несколько минут, так как у него было много других важных дел. И как только пошла волна хейта, то он сразу же записал видео с извинениями, отметив, что является патриотом России и всегда любил своего зрителя.

Но звезду решили вырезать из нескольких новогодних программ, а также заменить другими артистами в разных праздничных концертах. Филиппу это не понравилось — уже больше 30 лет он выступает в России, во всем поддерживает страну и всего себя отдает публике. Именно поэтому звезда решил разом ответить всем хейтерам, опубликовав новую песню „Слухи“.

„Вы не судите, я ведь всего лишь человек.

Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось.

В переулках лица двух столиц

Смотрят недоверчиво в глаза.

Каждый шаг я делаю на бис

И не понимаю, что сказать.

Расскажите правду, кто друзья,

Кто мои враги, а кто же я?“

Композиция сразу же взлетела в топ-10 самых прослушиваемых треков в российских социальных сетях. Кроме того, под ней скопилось множество комментариев от поклонников. Публика считает, что нужно перестать травить любимого исполнителя.