„Кто друзья, а кто враги“: Киркоров ответил на скандал песней(2)
Филипп Киркоров впустил песню „Слухи“ после скандального мероприятия Насти Ивлеевой. В композиции он рассуждает о друзьях, врагах, а также размышляет о будущем, — сообщает „СтарХит“.
Филипп Киркоров, пожалуй, больше всех пострадал из-за „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой. Причем поп-король заглянул туда на несколько минут, так как у него было много других важных дел. И как только пошла волна хейта, то он сразу же записал видео с извинениями, отметив, что является патриотом России и всегда любил своего зрителя.
Но звезду решили вырезать из нескольких новогодних программ, а также заменить другими артистами в разных праздничных концертах. Филиппу это не понравилось — уже больше 30 лет он выступает в России, во всем поддерживает страну и всего себя отдает публике. Именно поэтому звезда решил разом ответить всем хейтерам, опубликовав новую песню „Слухи“.
„Вы не судите, я ведь всего лишь человек.
Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось.
В переулках лица двух столиц
Смотрят недоверчиво в глаза.
Каждый шаг я делаю на бис
И не понимаю, что сказать.
Расскажите правду, кто друзья,
Кто мои враги, а кто же я?“
Композиция сразу же взлетела в топ-10 самых прослушиваемых треков в российских социальных сетях. Кроме того, под ней скопилось множество комментариев от поклонников. Публика считает, что нужно перестать травить любимого исполнителя.