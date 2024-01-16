Шоу Анастасии Волочковой хотят отменить после „голой“ вечеринки с Джигурдой

По мнению участников общественной организации, контакт с артисткой нанесет детям психологическую травму и негативным образом скажется на их психике, сообщает телеграм-канал SHOT.

Анастасия Волочкова пока не отреагировала на нападки со стороны „Ветеранов России“. Светская львица продолжает выкладывать в социальных сетях посты, где обвиняет Никиту Джигурду в предательстве.

„Джигурда, позор тебе. За твой ничтожный поступок по отношению ко мне. И выложенное видео из моего дома гостеприимного. Какая низость с твоей стороны“, — написала балерина.

Ранее бывшая прима Анастасия Волочкова в социальных сетях разразилась гневным постом на шоумена Никиту Джигурду. Артист без ее ведома выложил у себя на страничке в Instagram ролик, где снимает с балерины штаны, примыкает к низу ее живота и берет за грудь. Светская львица сообщила, что больше не собирается общаться с актером.