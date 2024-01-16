Рэпер Vacio обвинил в своих проблемах с законом экс-солистку „Блестящих“

Васильев, вышедший наконец на свободу после двух подряд административных арестов, и его адвокат заявили, что Орлова специально снимала компромат на звезд в московском клубе „Мутабор“, где проходила вечеринка.

По их словам, Орлова спрятала лицо под никабом, сняла и выложила в сеть видео, на котором с Васильева, пришедшего на вечеринку в одном носке на гениталиях, стягивают этот предмет одежды. При этом сама Орлова не попала на фото и видео.

Адвокат указал на то, что сам Васильев не снимал это видео, поскольку находился в кадре, и не публиковал его, потому что не имел к нему доступа.

По данным канала, телефон рэпера действительно проверяли на предмет нарушающего закон контента, однако но ничего компрометирующего не нашли. Адвокат Васильева намерен ходатайствовать о проведении дополнительной экспертизы.

Орлова в ответ заявила, что всё это клевета. „Спрятавшая лицо под никабом“ — они явно преувеличивают мой „лук“ на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не моё, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Давайте не будем фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность. И если кому-то станет легче, я так же, как и несколько человек, не избежала негативных последствий“, — сказала певица.