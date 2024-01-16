Шоубиз
16.01.2024, 10:00

Стало известно, сколько миллионов недополучила Лолита после „голой“ вечеринки

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Лолита
Лолита
ФОТО: Youtube

Продюсер Пьера Нарцисса Сергей Дворцов заявил в беседе с “МК“, что певица Лолита Милявская потеряла более семи миллионов рублей (70 тыс. евро) из-за „голой“ вечеринки Ивлеевой.

Дворцов уточнил, что артистка могла получить эти деньги с отмененных концертов. Он назвал ситуацию „ужасной“ как для Милявской, так и ее коллектива.

„Но Лолита оптимистка: сейчас она занимается домашними делами — нашла, наконец, время для этого. Кроме того, наконец, появилось время на отдых и сон. Надеюсь, что скоро все наладится, и она вновь поедет по нашей стране с концертной программой“, — рассказал продюсер.

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RusDelfi
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