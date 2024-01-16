Стало известно, сколько миллионов недополучила Лолита после „голой“ вечеринки

Дворцов уточнил, что артистка могла получить эти деньги с отмененных концертов. Он назвал ситуацию „ужасной“ как для Милявской, так и ее коллектива.

„Но Лолита оптимистка: сейчас она занимается домашними делами — нашла, наконец, время для этого. Кроме того, наконец, появилось время на отдых и сон. Надеюсь, что скоро все наладится, и она вновь поедет по нашей стране с концертной программой“, — рассказал продюсер.