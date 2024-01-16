Шоубиз
16.01.2024, 19:04

Канадский рэпер получил два пожизненных срока после признания в убийствах в песне

 
T-Sav
T-Sav
ФОТО: Insta

В Канаде рэпер T-Sav (настоящее имя Тайрел Нгуен) получил два пожизненных срока после признания в преступлениях, сделанном в одной из своих песен. Об этом сообщает CBC.

Верховный суд Британской Колумбии признал Нгуена виновным после того, как экспертиза изучила его трек о разборках между двумя канадскими бандами — The Brothers Keepers и The Red Scorpions.

В тексте Нгуен похвастал, что в 2017 году участвовал в нападении на другую банду, после чего двое, включая случайного прохожего — студента, не выжили.

Большую часть показаний против Нгуена дал информатор, которого телеканал называет „другом, жившим в доме семьи Нгуен в Суррее до ссоры с осужденным в 2019 году“.

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