ФОТО | Под брызги шампанского: смотри, как Элина Нечаева отдыхает с подругами в Альпах

На прошлой неделе Элина Нечаева сообщила своим подписчикам, что отдыхает в Альпах, опубликовав видео, на котором она с ликованием спускается с горы на лыжах.

В воскресенье певица также поделилась забавным видео, на котором она проехала на лыжах по ногам друга, признавшись, что не смогла устоять перед этим соблазном.

Особенно весёлым для Нечаевой с подругами выдался вечер 14-го января. После активного спортивного дня певица с подругами решила расслабиться под реггейтон и брызги шампанского. Моментами отдыха Элина поделилась со своими подписчиками в Instagram.