16.01.2024, 13:02
ФОТО | Под брызги шампанского: смотри, как Элина Нечаева отдыхает с подругами в Альпах(6)
ФОТО: | Õhtuleht
Певица Элина Нечаева решила встретить Новый год, отдохнув на итальянском горнолыжном курорте, где она помимо всего прочего отплясывала под брызги шампанского.
На прошлой неделе Элина Нечаева сообщила своим подписчикам, что отдыхает в Альпах, опубликовав видео, на котором она с ликованием спускается с горы на лыжах.
В воскресенье певица также поделилась забавным видео, на котором она проехала на лыжах по ногам друга, признавшись, что не смогла устоять перед этим соблазном.
Особенно весёлым для Нечаевой с подругами выдался вечер 14-го января. После активного спортивного дня певица с подругами решила расслабиться под реггейтон и брызги шампанского. Моментами отдыха Элина поделилась со своими подписчиками в Instagram.