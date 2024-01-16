В Тарту будет жарко! На открытии культурной столицы Европы выступит легендарная драм-н-бэйс группа

По словам Хейго Тедера, главного организатора открытия культурной столицы Европы Тарту 2024, открытие культурной столицы означает начало веселья, фестивалей и выступлений артистов мирового уровня днем и ночью. „Празднование открытия Тарту 2024 ознаменуется выступлением группы SIGMA, которая выступит на масштабной рейв-вечеринке под открытым небом в ERM. Знаменательно, что именно в Тарту пройдет официальная премьера нового альбома звезд британской танцевальной музыки „London Sound“.

Тедер добавил, что название SIGMA не нуждается в дополнительном представлении для любителей пронзительно глубокой и в то же время мелодичной бас-музыки: „Их хиты одновременно находятся на вершине хит-парадов и звучат на секретных рейв вечеринках. 26 января ночью прозвучит вся самая известная классика. Именно в Тарту будут представлены самые свежие композиции“. По словам Тедера, в Тарту найдется место для всех – как днем, так и ночью, как для культурных мероприятий, так и для вечеринок.

На рейв вечеринке под открытым небом также выступит министр культуры Хейди Пурга, а также Emily Makis & Hi-Phi (Великобритания) и Sound In Noise x Olivar ft. МС Slin. Sigma — это одна из крупнейших в мире драм-н-бэйс-групп, продавшая более семи миллионов синглов и пластинок. Самыми известными хитами являются „Nobody To Love“, „Changing“ и „Find Me“. Sigma выступала на различных крупных фестивалях по всему миру.

Это официальное афтепати культурной столицы Европы Тарту 2024, которое бесплатно для всех любителей танцевальной музыки.