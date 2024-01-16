„Мир рушится, а мы есть“: Агутин трогательно обратился к Варум в 26-ю годовщину знакомства

Леонида Агутина и Анжелику Варум уже давно пытаются „развести“ и доказать, что их брак разрушила супружеская неверность. Но вопреки всем слухам, звезды остаются вместе и продолжают идти по жизни одной дорогой.

15 января 2024 года исполнитель в личном блоге поздравил супругу с годовщиной знакомства. Варум не так активна в Сети, как ее муж, поэтому не ответила на этот пост. Но нет сомнений, что музыканты уже поздравили друг друга лично.

„Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! Не могу даже представить себе, как могло быть иначе. Это называется — судьба. Или ряд случайных закономерностей. А вокруг этого стержня происходит жизнь, полная событий и обстоятельств“, — пишет Леонид.

Он также отметил, что мир вокруг рушится и восстает из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса: „А мы есть и это правильно. Люблю и дорожу“.

Агутин поделился в посте совместной с Анжеликой фотографией, на которой они улыбаются и смотрят вдаль.

В комментариях свои поздравления написала супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова: „Поздравляем, Леня и Анжелика! Будьте счастливы!“

Поклонники артистов тоже не могли остаться в стороне от поздравлений с годовщиной: „Пожалуй, самая красивая пара“, „Какая вы прекрасная пара, здоровья, счастья, любви вам“, „Какие красивые, взрослые, умные люди! Пусть миром правит любовь!“, „Талантливые, умные, интеллигентные. Очень уважаю вашу семью“, „И слава Богу, что между вами так!“, „Пусть так будет дальше. Любим вас“.

Леонид и Анжелика вместе с 1997 года, а поженились только в 2000-м. В одном из интервью Леонид рассказывал, что их отношения тогда волновали абсолютно всех.

„Мы уже спели вместе песню ’’Королева’’, уже ездили на совместные гастроли, а еще не были ни мужем и женой, ни любовниками. В газетах уже случилось все — у нас еще ничего“, — рассказывал Агутин.

Вскоре звезды все же признались, что их отношения переросли из деловых в романтические. Свадьбу пара сыграла в Венеции уже после рождения дочери Лизы.