Как же мы теперь без танцев? Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram

Поп-звезда неоднократно удаляла свою учетную запись в соцсети. В этот раз Спирс деактивировала аккаунт через несколько дней после того, как она объявила, что больше никогда не будет заниматься музыкой и навсегда ушла из индустрии.

В своей учетной записи артистка откровенно рассказывала о конфликтах в семье, публиковала видео с танцами и кадры с фотосессий.

Ранее Бритни Спирс опровергла сообщения о том, что работает над новым альбомом, а также пообещала никогда не возвращаться в музыкальную индустрию. По словам исполнительницы, она пишет новые песни только „по фану или по заказу“.