Украинская тиктокер и военнослужащая озвучила „самые тупые вопросы“, которые ей задают гражданские

По словам Руны, эти вопросы она получает от своих подписчиков в TikTok, где проводит сборы в поддержку своей бригады.

„Когда-то, наверное, я сниму отдельное видео „Топ-10 тупых вопросов“. Это капец. И сразу видно, что ставят эти вопросы гражданские, а не военные. Самый-самый тупой вопрос с начала моей службы – не пристают ли парни ко мне. Потом – где мы купаемся? – „Вот чего ты такая чистая сидишь?“ Я говорю: „Ну мы же не бомжи“. Я всегда говорю: „Мы не в пехоте, я в артиллерии“. У нас есть время сбить из досок душ и помыться там. Если есть возможность, почему бы и нет? Потом тупые вопросы – как тебя мама пустила на войну, а что ты там вообще делаешь? А ты медик?“ – перечислила она.

Военнослужащая отметила, что у нее также постоянно спрашивают, кем она является – медиком или снайпером.

Еще одним „тупым вопросом“ Руна считает вопрос о том, когда закончится война. По словам Руны, она в таких случаях предлагает позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, а не задавать этот вопрос ей.

Руна добавила, что ее подписчики также интересуются, откуда у военных на фронте есть интернет и электричество.

„Это сразу видно, что спрашивают гражданские, потому что: „Как ты сидишь в какой-то яме, погребе и у тебя есть интернет?“ Очень много кто думает, что если у военных есть интернет, значит, они где-то в тылу. Люди не понимают, что в посадке может быть интернет, что есть такое понятие, как Starlink, генераторы, EcoFlow“, – объяснила она.

Руна служит в ЗСУ с 2018 года. Она является главным сержантом и командиром подразделения зенитно-артиллерийского взвода 56-й бригады ВСУ. Руна также снимает видео для TikTok, рассказывая о своей службе и собирая донаты. По словам Руны, за одну часовую трансляцию она может собрать до 30 тыс. грн.