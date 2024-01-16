„Как красиво стареет!“: Роскошная Моника Белуччи произвела фурор на премии „Эмми“

Моника Беллуччи выглядела счастливой. Для церемонии она выбрала черную длинную юбку с белой рубашкой и пиджаком. Тим Бертон же облачился в классический костюм с черной рубашкой. В Сети вовсю обсуждают звездную пару. Интернет-пользователи пришли к выводу, что артистка роскошно выглядит в свои годы. „Как красиво стареет!“ — написал один из ее поклонников.

Напомним, о романе кинозвезды с режиссером публикаузнала в феврале прошлого года, после того как СМИ опубликовали фото с их свидания. Вскоре в Сети появились кадры, на которых Моника и Тим целовались. Через несколько месяцев Беллуччи подтвердила слухи о романе с Бертоном.