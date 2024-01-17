„Я бы сразу развелась!“: Анисина отреагировала на интимное видео Джигурды с Волочковой

В личном микроблоге Анисина опубликовала романтичный ролик с Джигурдой. На кадрах они обнимаются и эротично позируют. В какой-то момент Никита целует избранницу. „А мне всегда так хорошо с любимым мужем, как солнце, воздух и вода любимый нужен!“ — написала Марина.

Фолловеры разошлись во мнениях. Многие отметили, что их шокировала такая реакция олимпийской чемпионки: „Я бы стразу развелась!“, „Он прилюдно вас унижает своим поведением“, „Видео с Волочковой сексуальнее, с вами для галочки“. Другие же поддержали Марину. „Самая красивая и самая сексуальная пара на свете! Будьте счастливы, любите и берегите друг друга и вашу любовь!“, „Вы очень мудрая женщина“, — пишут поклонники звездной пары.