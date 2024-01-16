ГАЛЕРЕЯ | Таких Снегурочек вы еще не видели! Смотрите, как „Танцевальный рай“ отпраздновал Новый год

13 января в столичном клубе Vatican состоялась новогодняя вечеринка „Танцевальный рай“, которая оставила незабываемые впечатления у всех гостей. Гости смогли продлить волшебство новогодних праздников и еще раз пережить яркие эмоции торжественного события.

Вечеринка развернулась на двух этажах, где организовали две сцены и обустроили два танцпола, предоставив гостям уникальную возможность выбирать между различными зонами веселья.

На одной из сцен виртуозно сводил треки DARNO - музыкальный продюсер и диджей из всемирно известного дуэта Beard2Beard, радуя гостей хаус-музыкой и даря невероятное восхождение в мир безудержного танцевального восторга. На второй сцене выступали DJ BELL и DJ PETERSON, заряжая всех любимыми русскими треками.

Настоящий фейерверк эмоций подарило гостям захватывающее новогоднее шоу, в самом центре которого сверкала Юлия Куусметс, восхитившая гостей живым исполнением ярких новогодних хитов, а также танцевальное шоу обворожительных фей.

На протяжении всей ночи гостей радовали обворожительные Ангелы go-go, добавляя феерии вечеру. Спецэффекты, изысканные декорации и лавина январского снега в совокупности создавали невероятную атмосферу, погружая всех присутствующих в мир волшебства и праздничного восторга.