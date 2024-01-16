Эстонский рэпер Gameboy Tetris кардинально сменил профессию?

Павел Бочаров, выступающий под псевдонимом Gameboy Tetris, поделился в своем Instagram-аккаунте новыми фотокарточками с недавней фотосессии. Фотографии были сделаны на фоне индустриальной среды. Подписал публикацию репер немногословно - „новая профессия“ с хэштегом #rohejaht.

Что хотел сказать этой публикацией исполнитель, стоит только догадываться. Возможно, рэпер хотел призвать аудиторию к грамотной утилизации отходов, а также к разумному потреблению. А может певец намекает на новый релиз?! Кто его знает...