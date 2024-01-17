О любви и атомной бомбе: на таллиннской сцене Раппопорт и Серебряков раскроют страшную тайну

В 1935 году институт в Принстоне заказал русскому эмигранту Сергею Коненкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Жена скульптора Маргарита тогда познакомилась со знаменитым физиком и оказалась его единственной любовью на многие годы. Два незаурядных человека оказались вместе в непростой ситуации в столь историческую эпоху.

В новой пьесе советского и российского драматурга Александра Гельмана „Альмар“ действие происходит в доме Эйнштейна, в ночь, когда туда приезжает Конёнкова. За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов и надвигающейся войны, остро переживает все происходящее и винит себя в причастности к созданию американцами ядерного оружия. Маргарита сообщает ему, что через неделю, после многих лет жизни в Америке, она с мужем уезжает обратно в Советский Союз. Навсегда. Эйнштейн попытается уговорить ее остаться, но тщетно – расставание неизбежно. Маргарита уедет в Советский Союз, а Эйнштейн будет писать ей в Москву пронзительные письма.