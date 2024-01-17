В девятый раз стал отцом! Молодая возлюбленная родила Урмасу Сыырумаа дочь

Новый год для бизнесмен Урмаса Сыырумаа (62) и его избранницы Алисы Мелик, которая моложе него на 36 лет, начался с радостной новости. 7 января на свет появился первый общий ребенок пары, девочка. Для бизнесмена это же девятый по счету ребенок.