17.01.2024, 07:26
В девятый раз стал отцом! Молодая возлюбленная родила Урмасу Сыырумаа дочь
ФОТО: | Delfi Meedia
Новый год для бизнесмен Урмаса Сыырумаа (62) и его избранницы Алисы Мелик, которая моложе него на 36 лет, начался с радостной новости. 7 января на свет появился первый общий ребенок пары, девочка. Для бизнесмена это же девятый по счету ребенок.
То, что пара ждет ребенка, стало известно в сентябре на дне рождения Янека Мягги в церкви Нигулисте. На бизнесмене был костюм с иголочки, а его спутница блистала в элегантном серебристом платье, под которым проглядывал округлившийся живот. „Это правда, прекрасная жизнь продолжается!“ - прокомментировал тогда он беременность возлюбленной.