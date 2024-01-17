Шоубиз
17.01.2024, 12:00

ФОТО | Основатель Bolt Маркус Виллиг отпраздновал 30-летие! Смотрите, какую вечеринку закатил один из богатейших людей Эстонии

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ФОТО: Delfi Meedia/Instagram

В прошлую субботу сооснователь Bolt Маркус Виллиг устроил праздник, чтобы отметить юбилей = бизнесмену исполнилось 30 лет, а самому известному его детищу, Bolt, которое он основал вместе с братом - 10 лет.

Маркус и его старший брат Мартин особо не выставляют свою личную жизнь на всеобщее обозрение, но дочь старшего брата Виктория - блогер, поэтому девушка сделала в своем аккаунте в Instagram отличный обзор празднования юбилея своего дяди. Согласно опубликованному Викторией в соцсетях, совместное празднование юбилеев Маркуса и Bolt состояло из двух частей - сначала был праздничный ужин в ресторане Lore Bistroo в Ноблесснере, а затем гостей на автобусе отвезли на афтепати в клуб House 10.

Исходя из постов Виктории в Instagram, во второй части вечера гостям раздали караоке-микрофоны, и даже именинник вызвался петь вместо со всеми. Маркус решил исполнить хит группы Foo Fighters „The Pretender“. Кроме того, выступить на юбилей была приглашена восходящая звезда эстонской музыки Kitty Florentine.

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