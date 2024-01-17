17.01.2024, 12:00
ФОТО | Основатель Bolt Маркус Виллиг отпраздновал 30-летие! Смотрите, какую вечеринку закатил один из богатейших людей Эстонии(1)
ФОТО: Delfi Meedia/Instagram
В прошлую субботу сооснователь Bolt Маркус Виллиг устроил праздник, чтобы отметить юбилей = бизнесмену исполнилось 30 лет, а самому известному его детищу, Bolt, которое он основал вместе с братом - 10 лет.
Маркус и его старший брат Мартин особо не выставляют свою личную жизнь на всеобщее обозрение, но дочь старшего брата Виктория - блогер, поэтому девушка сделала в своем аккаунте в Instagram отличный обзор празднования юбилея своего дяди. Согласно опубликованному Викторией в соцсетях, совместное празднование юбилеев Маркуса и Bolt состояло из двух частей - сначала был праздничный ужин в ресторане Lore Bistroo в Ноблесснере, а затем гостей на автобусе отвезли на афтепати в клуб House 10.