ФОТО | Основатель Bolt Маркус Виллиг отпраздновал 30-летие! Смотрите, какую вечеринку закатил один из богатейших людей Эстонии

Маркус и его старший брат Мартин особо не выставляют свою личную жизнь на всеобщее обозрение, но дочь старшего брата Виктория - блогер, поэтому девушка сделала в своем аккаунте в Instagram отличный обзор празднования юбилея своего дяди. Согласно опубликованному Викторией в соцсетях, совместное празднование юбилеев Маркуса и Bolt состояло из двух частей - сначала был праздничный ужин в ресторане Lore Bistroo в Ноблесснере, а затем гостей на автобусе отвезли на афтепати в клуб House 10.