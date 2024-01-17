17.01.2024, 10:05
ФОТО | Просто втянула живот? Подписчики не верят в чудесное преображение Эрны Хуско и довели блогерку до слез
ФОТО: Instagram
Известная в Финляндии блогер и звезда фитнеса из Эстонии Эрна Хуско устроила очередной переполох в соцсетях. Подписчики скандальной блондинки не верят, что ее „чудесное преображение“ на самом деле имело место, но Эрна слезно заверяет, что она бы не стала врать об этом.
В прошлое воскресенье девушка с эстонскими корнями опубликовала в Instagram пару фотографий с целью показать изменения, которые произошли с ней в прошлом году. Фотографиями изменившегося тела фитнес-красотка рекламирует очередную программу тренировок, с помощью которой и другие люди могут добиться идеального тела, как у нее. Хотя девушка с 310 000 подписчиками и раньше делала подобные публикации, именно эта вызвала войну негодования.