ФОТО | Просто втянула живот? Подписчики не верят в чудесное преображение Эрны Хуско и довели блогерку до слез

В прошлое воскресенье девушка с эстонскими корнями опубликовала в Instagram пару фотографий с целью показать изменения, которые произошли с ней в прошлом году. Фотографиями изменившегося тела фитнес-красотка рекламирует очередную программу тренировок, с помощью которой и другие люди могут добиться идеального тела, как у нее. Хотя девушка с 310 000 подписчиками и раньше делала подобные публикации, именно эта вызвала войну негодования.

„Вот вам наглядный пример того, что за четыре недели возможно все. Прошлой весной я выполнила упражнение для ягодиц и должна признаться, что после этого мне пришлось идти в магазин за новыми штанами, потому что все джинсы, которые у меня были, выглядели вот так“, - написала Эрна Хуско под фотографиями, на первой из которых она с трудом застегивает пуговицу на джинсах, а на второй джинсы ей уже велики.