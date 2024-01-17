Шоубиз
17.01.2024, 10:05

ФОТО | Просто втянула живот? Подписчики не верят в чудесное преображение Эрны Хуско и довели блогерку до слез

 
ФОТО: Instagram

Известная в Финляндии блогер и звезда фитнеса из Эстонии Эрна Хуско устроила очередной переполох в соцсетях. Подписчики скандальной блондинки не верят, что ее „чудесное преображение“ на самом деле имело место, но Эрна слезно заверяет, что она бы не стала врать об этом.

В прошлое воскресенье девушка с эстонскими корнями опубликовала в Instagram пару фотографий с целью показать изменения, которые произошли с ней в прошлом году. Фотографиями изменившегося тела фитнес-красотка рекламирует очередную программу тренировок, с помощью которой и другие люди могут добиться идеального тела, как у нее. Хотя девушка с 310 000 подписчиками и раньше делала подобные публикации, именно эта вызвала войну негодования.

„Вот вам наглядный пример того, что за четыре недели возможно все. Прошлой весной я выполнила упражнение для ягодиц и должна признаться, что после этого мне пришлось идти в магазин за новыми штанами, потому что все джинсы, которые у меня были, выглядели вот так“, - написала Эрна Хуско под фотографиями, на первой из которых она с трудом застегивает пуговицу на джинсах, а на второй джинсы ей уже велики.

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RusDelfi
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