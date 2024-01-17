МакSим рассказала о причинах своего алкоголизма

40-летняя исполнительница хита „Знаешь ли ты…“ объяснила, что ее пристрастие к горячительным напиткам возникло во время разрушительных отношений с мужчиной. Ее избранник оказался абьюзером, а вместо спокойной, размеренной жизни с любимым человеком певица получила вулкан эмоций и чувствовала себя словно на пороховой бочке.

Постоянная нервотрепка и эмоциональная нестабильность заставляли МакSим искать утешение в чем-то успокаивающем, расслабляющем. И Марина начала злоупотреблять алкоголем. „Несмотря ни на что, я все-таки любила этого человека, сдавалась под его очередными попытками все вернуть после каждого расставания. Это были сложные, тяжелые отношения. Тогда начались проблемы, и с алкоголем в том числе. Когда он уходил, у меня появлялось одно желание — выпить стакан вина. А делал это он часто“, — разоткровенничалась пецица.

В середине лета МакSим завершила курс лечения в одной из московских клиник, специализирующихся на реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков. По ее словам, вместе с ней там находились известные люди, которых многие знают и любят, но имен артистка называть не стала.

По ее словам, алкоголь она использовала для того, чтобы заглушить душевную боль, поэтому побороть пристрастие оказалось тяжело. Она и ранее искала способы завязать с пагубной привычкой, но попытки ни к чему не приводили.

„По совету друзей я не раз делала какие-то кодировки, что-то еще. Ничего не работает до тех пор, пока ты сам не приходишь эмоционально к этому решению“, — отметила Абросимова.

Сейчас тяжелый период остался позади и Марина готова вновь окунуться в отношения. Она уверена, что хочет видеть рядом с собой мужчину. „Хочется прильнуть, поговорить… Или не говорить. Хочется близкое плечо не для того, чтобы побыть слабой, а подарить свое тепло накопившееся, женскую энергию, обнять чье-то пространство“, — мечтает она.

Не исключает артистка и появление в доме еще одного ребенка, но рожать сама она не готова. МакSим не исключает, что однажды может усыновить или удочерить малыша, оставшегося без родителей.