Никаких больше „Сумерек“: актриса Кристен Стюарт хочет уйти из кино

„Не могу дождаться, когда мои агенты прочитают новость, что я хочу поставить на паузу актерство“, - заявила девушка в интервью.

По словам Стюарт, уже около пяти лет она ищет финансирование для своей киноленты. Девушка хочет попробовать себя в режиссуре фильмов. В частности, в киноработе „Хронология воды“.

„Я собираюсь снять этот фильм, прежде чем работать на кого-то другого. И да, я наконец оставлю актерское мастерство. Я не сниму ни одного фильма, пока не сделаю этот фильм. Я вам это точно говорю. Я думаю, так будет лучше“, - сказала актриса.

Что известно о Кристен Стюарт

Кристен Стюарт- американская актриса, которая удостоенная множества престижных наград. В частности, была номинанткой на премию „Оскар“, в 2010 году получила специальную награду BAFTA в категории „Новая звезда“. Далее журнал Forbes назвал ее „Самой высокооплачиваемой актрисой“. В 2020 году Кристен получила награду „Актриса десятилетия“ от Ассоциации голливудских критиков.

Напомним, о своем решении не сниматься в фильмах объявила недавно и актриса Марго Робби. Женщина уверена, что после популярной киноленты „Барби“ ее лицо может раздражать зрителей. Звезда хочет взять паузу и тоже стать режиссером.