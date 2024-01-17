Названы лучшие сериалы 2023 года: кто получил премию „Эмми“

Интересно, что премия должна была состояться еще осенью 2023 года, однако из-за страйков гильдий сценаристов и актеров событие пришлось перенести на январь 2024.

Триумфаторами этого года стали три сериала: „Наследники“, „Медведь“ и „Ссора“.

Сериал „Наследники“ - американский комедийно-драматический телесериал, созданный Джесси Армстронгом. В нем показаны события, связанные с вымышленной семьей Роев, которые являются владельцами глобальной медиа-империи. Внутри семьи происходит борьба за контроль над бизнесом.

Сериал „Ссора“ снят корейским режиссером Ли Сон Цзинем. В главных ролях Стивен Джон и Али Вон. Их персонажи чуть не столкнулись автомобилями, из-за чего начался спор.

„Медведь“ - американский комедийно-драматический сериал, созданный Кристофером Сторером. В главных ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири. По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой, чтобы управлять семейным магазином сэндвичей с говядиной.

Интересно, что на церемонии состоялось воссоединение звезд сериала „Анатомия Грей“ и выход на сцену 90-летней актрисы Джоан Коллинз из легендарного сериала „Династия“.

Полный список победителей Emmy Awards-2024:

Лучший драматический сериал: „Наследники“

Лучший комедийный сериал: „Медведь“

Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Киран Калкин, „Наследники“

Лучшая женская роль в драматическом сериале: Сара Сноук, „Наследники“

Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт, „Медведь“

Лучшая женская роль в комедийном сериале: Квинта Брансон, „Начальная школа Эбботта“

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Мэтью Макфейден, „Наследники“

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале: Дженнифер Кулидж, „Белый лотос“

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале: Ибон Мосс-Бахрах, „Медведь“

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале: Айо Эдебири, „Медведь“

Лучший мини-сериал или сериал-антология: „Ссора“

Лучший актер в мини-сериале или сериале-антологии, или телефильме: Стивен Йон, „Ссора“

Лучшая актриса в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме: Али Вонг, „Ссора“

Лучший актер второго плана в мини-сериале, сериале-антологии, или телефильме: Пол Уолтер Хаузер, „Черная птица“

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, сериале-антологии, или телефильме: Ники Нэш-Беттс, „Дамер - чудовище: история Джеффри Дамера“

Лучший приглашенный актер драматического сериала: Ник Офферман, „Последние из нас“

Лучшая приглашенная актриса драматического сериала: Анна Торв, „Последние из нас“

Лучшая приглашенная актриса комедийного сериала: Джудит Лайт,“Покерфейс“

Лучший приглашенный актер комедийного сериала: Сэм Ричардсон, „Тед Лассо“

Лучший телефильм: „Странный: история Эла Янковича“

Лучшая конкурсная программа: Rupaul’s Drag Race

Лучший ведущий реалити-шоу или программы-соревнования: RuPaul, Rupaul’s Drag Race

Лучший ведущий игрового шоу: Кеке Палмер, „Пароль“

Лучшее ток-шоу: ежедневное шоу с Тревором Ноа

Лучшие сценические музыкальные сериалы: На прошлой неделе сегодня вечером с Джоном Оливером

Лучший эстрадный спецвыпуск (в записи): Джон Мулейни: Baby J