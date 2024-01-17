17.01.2024, 16:00
С Ивлеевой требуют миллиард за „голую“ вечеринку
ФОТО: Youtube
Настя Ивлеева после скандальной вечеринки понесла не только репутационные риски, но и материальные. Теперь дела ведущей могут стать еще хуже — с нее хотят взыскать миллиард, — пишет „СтарХит“. Миллиард рублей, но и в евро сумма страшная — 10 миллионов!
В Таганский суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой, от которой требуют выплатить миллиард за компенсацию морального вреда. Вместе с ведущей взывают к ответу за организацию голой вечеринки и ПАО „МТС“.
Ранее актер Александр Иншаков тоже хотел, чтобы ведущая отдала крупную сумму тем, кто тяжело перенес увиденное в „Мутаборе“, но суд не принял этот иск. Со второй попытки, однако, получилось: он числится в списке истцов.