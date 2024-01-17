С Ивлеевой требуют миллиард за „голую“ вечеринку

Настя Ивлеева после скандальной вечеринки понесла не только репутационные риски, но и материальные. Теперь дела ведущей могут стать еще хуже — с нее хотят взыскать миллиард, — пишет „СтарХит“. Миллиард рублей, но и в евро сумма страшная — 10 миллионов!