Как Чехов: Дмитрий Дибров нашел новую работу — совместное шоу с Бузовой

„Это нормально?“ – ток-шоу с соревновательным элементом. Гости делятся на команды — мужскую и женскую — и отвечают на „остросоциальные“ вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян. Это нормально?“ будет выходить в эфир с февраля четыре раза в неделю – с понедельника по четверг“, — отметили в ТНТ.

В первых выпусках телешоу гости студии вместе с ведущими попытаются выяснить, нормально ли встречаться с женатым мужчиной, покупать телефон в кредит, использовать животных в цирке или не работать до 30 лет. В рамках телешоу канал будет проводить социальные опросы среди 6,5 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 44 лет.

„У меня на Дону родился писатель, который только бытовуху и описывал, что не помешало ему обрести мировое имя — я имею в виду Чехова. И мне придется делать чеховскую работу прямо на глазах у телезрителей“, — прокомментировал назначение Дибров. Он также пообещал зрителям каждый день выдавать ловкие, лаконичные, но исчерпывающие суждения о нашей жизни.