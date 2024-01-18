Звезда фильма „Мама“ Евгений Герчаков госпитализирован

74-летний актер почувствовал недомогание утром 16 января. Бригаду скорой помощи он вызвал самостоятельно.
Евгений Герчаков сыграл в 50 картинах, среди которых „Ширли-мырли“, „Бабушка легкого поведения“, „Мама“. Актер дубляжа, артист московского „Театра Луны“, член совета учредителей проекта „Общественное московское телевидение“.
„Да, это правда, подскочило давление очень сильно. Я, в общем, здоровый парень-то, 75 лет не предел, правда? Мы диагноз определяем только. Как долго буду в клинике, пока не знаю. Вот вы позвонили, мне стало легче“, — отшутился он в ответ на вопросы Gazeta.