Звезда фильма „Мама“ Евгений Герчаков госпитализирован

„Да, это правда, подскочило давление очень сильно. Я, в общем, здоровый парень-то, 75 лет не предел, правда? Мы диагноз определяем только. Как долго буду в клинике, пока не знаю. Вот вы позвонили, мне стало легче“, — отшутился он в ответ на вопросы Gazeta.