ВИДЕО | Горящие люди, стена с оружием, ножи: таллиннская заброшка привлекла к себе внимание каскадеров

Константин отметил, что обучение мастерству каскадера начинается с базовых трюков, и главное, с правильных падений и отработки до автоматизма привычки соблюдать всех техники и меры безопасности. Студенты учатся работать с различными видами оружия, использовать страховочное оборудование и, конечно же, осваивают акробатические элементы. Важной частью занятий является безопасность, и в студии стараются внедрить лучшие практики, уделяя этому особое внимание.

„Идея открыть центр каскадеров пришла ко мне после многих лет работы в этой индустрии. Я всегда любил адреналин, экшн и хотел поделиться своим опытом с людьми. На реализацию этой идеи я потратил все деньги, заработанные в американском туре со шведской метал-группой Amon Amarth. Мы проехались практически по всем штатам. Это было супернасыщенное лето. Деньги получил такие, что можно было несколько лет не работать. Так вот, вернувшись в Эстонию, я осознал, что мест, где можно научиться каскадерству и потренироваться - нет, и я решил заполнить этот пробел. Не раздумывая, вложился в развитие, и теперь у нас есть место для тренировок и профессиональное оборудование, - рассказывает Константин. - Помимо развития группы каскадёров, мы с напарником решили, почему бы не открыть ещё и продюсерский центр, киностудию, иными словами, ведь это и есть наша глубинная цель - развитие кино в Эстонии“.

После долгих путешествий по миру он вернулся в Эстонию и решил реализовать весь накопленный съемочный опыт, открыв тренировочный центр для отработки трюков и актерского мастерства.

Нашему герою, Константину Алексееву, 35 лет. Он родился в Таллинне и с детства обожал играть во дворе в войнушку, в солдатиков, различные фэнтезийные игры, заниматься ларпом (это своеобразный театр под открытым небом, где ты и актёр, и зритель). Любовь к активным играм, боевикам и спорту привела его в мир каскадеров.

В мире кинематографа каждый кадр – это тщательно продуманная работа сотен людей, и одна из самых захватывающих профессией в этой индустрии - каскадёр. Хотя в Эстонии собственная киноиндустрия только развивается, потребность в ценных кадрах, владеющих каскадерским искусством хоть и небольшая, но есть. Выяснилось, что до сих пор в Эстонии не было кузницы молодых талантов, где в одном месте можно было бы научиться не только красиво падать и гореть, но и делать это безопасно.

„С горением все сложно, - говорит опытный каскадер, чей талант и мастерство проливают свет на тонкости этого невероятного процесса. – Ну и одновременно просто. У каждого постановщика свои методы, как проводить горение“.

Одним из самых зрелищных трюков является горение человека. Константин рассказал, что на этот трюк особенно большой спрос. Горение в мире каскадерства – это искусство, требующее не только мастерства, но и слаженной командной работы. Каждый постановщик имеет свои уникальные методы, свои тайны, как добиться идеального пламени, где каждый момент подчинен высшему искусству безопасного исполнения.

Однако, за кулисами каскадерского искусства кроется целый мир вызовов и трудностей. Травмы становятся частью повседневной жизни. „Обычно самые лёгкие трюки, на которые не особо обращаешь внимание, заканчиваются травмами. Однажды при съёмке клипа меня кидали в заграждение, где я сломал малоберцовую кость. После полученной травмы я снимался со сломанной ногой еще 3 дня, режиссёр даже не заметил этого, - вспоминает Константин. - Мне два раза рассекали лицо мечом, топором - голову, ломал пальцы рук и ног, ломал ключицу при падении, да и вообще, каждое падение это небольшое сотрясение. Я уже не говорю про ожоги, порезы, ушибы“.

Каскадер - человек, чья работа в фильме или клипе часто остаётся невидимой для зрителя, но работа эта опасная и требующая невероятной выносливости и мастерства. Безусловно, как и в любом творческом процессе, финальный результат часто приносит удовлетворение и гордость.

„Многие мечтают о том, чтобы сразу же получить главные роли в фильмах или быть приглашенными на огромные проекты. Но реальность киноиндустрии непредсказуема. Здесь не всегда талант и умение – ключ к успеху. Иногда на роль нужен именно тот типаж, который подходит к концепции фильма. Так что, несмотря на собственные навыки, каскадёры учатся понимать, что результат приходит тогда, когда ты готов к постоянному труду и совершенствованию. И, да, я не исключаю, что завтра позовут на роль именно тебя, ведь твои твои пухлые розовые щечки нужны режиссеру - сегодня. Типажи нужны разные!“

Он рассказывает, что их команда предпочитает сухое горение, без обмазывания специальным гелем с ног до головы. Такой метод нужен для создания эффекта полного горения, с гелем гореть получается дольше и пламя можно сделать больше. „У нас горение частичное, хотя при этом горят и ноги, и тело, и голова“, - рассказывает с улыбкой Константин. Он подчеркивает, что в данном деле очень важна командная работа: „Необходимо, чтобы все четко знали свои задачи, а горящий человек полностью доверял свою жизнь постановщику. Без доверия тут никак, малейшая ошибка может запустить цепочку страшных последствий“

Константин рассказывает, что, как правило, за координатора на площадке продюсеры платить не хотят, что сильно может сказываться на безопасности каскадеров: „Те координаторы, которых я видел, уже устали от своей работы и делают её кое-как, вот для того, чтобы уменьшить риск получения травм, надо тренироваться и постоянно отрабатывать трюки, закалять тело. Все это значительно улучшит работу в команде и обезопасит трюки. И, да, даже когда площадка не платит за работу координатора, я все равно прихожу подстраховывать своих ребят“.

Каскадерство - это не за деньги, это по любви

Каскадерство - это искусство, где смешивается творчество, страсть и экстрим. Зачастую в этой схеме деньги уходят на второй, а то и на третий план. Это гораздо больше, чем просто способ заработка. Важнее воплощение смелых идей, создание захватывающих сцен, и прежде всего - страсть к искусству.

Когда речь идет о зарплате, Константин честно признается, что это не область для тех, кто ищет только деньги: „Если хотите заработать и это ваша цель, то идите лучше в IT-сферу, а то, чем мы занимаемся, это в первую очередь творчество. Порой это совместный студенческий проект, где нет бюджета и мы работаем на чистой инициативе, но на взаимовыгодных условиях, естественно. Нашим новичкам это сбор материала для портфолио, а им - бесплатный качественно выполненный трюк“.

По словам Константина, в месяц они могут зарабатывать различные суммы - все зависит от проекта, его бюджета и репутации самого каскадера: „Бывают месяцы, когда я получаю от четырех до 20 тысяч евро“. Тем не менее, он подчеркивает, что если вы ищете только деньги и славу, то каскадерство, возможно, не для вас.

Для каскадеров их занятие это не просто работа или хобби, это страсть и любовь. Они готовы сталкиваться с трудностями, рисками и неопределенностью, чтобы подарить зрителям невероятные моменты и воплотить самые безумные идеи в реальность. Каскадерство - это не просто заработок, это история любви к творчеству и экстриму, в которой каждый трюк - это чистый кайф.