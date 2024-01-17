Букингемский дворец сообщил о госпитализации короля Великобритании Карла III и операции принцессы Уэльской Кэтрин

Как отмечается, 75-летнему монарху сделают „коррекционную процедуру“, его состояние удовлетворительное. На период госпитализации и восстановления публичные выступления короля будут отложены.

„Как и тысячи мужчин каждый год, король обращается за лечением от увеличенной простаты“, — говорится в заявлении. „Би-би-би“ отмечает, что доброкачественное увеличение простаты часто встречается у мужчин старше 50 лет. Обычно оно не является серьезным заболеванием и не означает, что у пациента повышен риск развития рака простаты.

Незадолго до объявления о госпитализации Карла III королевская семья также сообщила, что накануне 42-летняя принцесса Уэльская Кэтрин перенесла плановую операцию на брюшной полости. Операция прошла успешно в частной клинике в Лондоне.

Принцесса проведет в больнице еще от десяти до 14 дней. Согласно медицинским рекомендациям, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи, говорится в заявлении королевской семьи. Другие подробности о состоянии Кэтрин и перенесенной ею операции не приводятся.