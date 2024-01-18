Попытка номер два? Ирину Шейк и Тома Брэди застали на свидании

Летом 2023 года все только и делали, что говорили о новом романе Ирины Шейк. Тогда стало известно, что российская модель начала встречаться с игроком в американский футбол Томом Брэди, и это событие взволновало многих сразу по нескольким причинам. Во-первых, о личной жизни звезды ничего не было известно с момента ее расставания с Брэдли Купером в 2019 году. А во-вторых, Том Брэди сам только-только развелся с Жизель Бюндхен после 12 лет брака, поскольку та поставила ему ультиматум — или она, или карьера. И уходить из спорта он не захотел.

Роман Ирины Шейк и Тома Брэди развивался стремительно, хотя источники, близкие к знаменитостям, сообщали, что они не хотят торопить события. Несколько раз папарацци заставали пару на свиданиях, а потом в Сети вообще появились слухи, что влюбленные присматривают дом. Казалось бы, вот он — серьезный шаг к счастливому семейному будущему, но на этом все резко оборвалось. Тома и Ирину перестали видеть вместе, из-за чего многие решили, что их отношениям пришел конец. Однако то ли звезды просто стали лучше скрываться, то ли действительно на какое-то время брали паузу, чтобы разобраться в себе, но недавно их снова заметили вместе.

Ирину Шейк и Тома Брэди поймали на свидании в Нью-Йорке: они отправились на ужин в ресторан, причем выглядели так, что в них не с первого взгляда можно было распознать знаменитостей. Никаких вычурных нарядов и толп телохранителей: звезды были одеты в кэжуал-аутфиты и спокойно ужинали, о чем-то разговаривая. Столик они выбрали у окна (где их, кстати, проще было заметить) и заказали блюда французской кухни.

Поклонники Ирины Шейк решили, что все это неспроста, и она решила дать отношениям с Томом Брэди второй шанс. Правда, некоторые пользователи Сети, посмотрев фотографии со свидания, пришли к выводу, что романтический ужин прошел не так уж и гладко. На некоторых снимках звезды выглядели весьма напряженными, однако из ресторана они уехали на одной машине, что можно считать хорошим знаком.

Кажется, мечтам тех, кто грезил о воссоединении Ирины Шейк и Брэдли Купера, все же не суждено сбыться. Пока модель налаживает личную жизнь, актер тоже не сидит на месте. По слухам, сейчас он встречается с Джиджи Хадид, причем относится к этому роману вполне серьезно. Недавно Брэдли даже познакомил модель с мамой, и семейная встреча прошла вполне гладко. А ведь понравится этой женщине не так уж и просто — поговаривают, Шейк в свое время сделать это так и не удалось, поэтому ее отношения с Купером и закончились тяжелым расставанием.