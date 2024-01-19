Эстонская певица Лийс Лемсалу страдает от сплетен в свой адрес: „Я не употребляла наркотики, у меня тяжелая болезнь!“

Из-за болезни у нее возникли опасения, сможет ли она забеременеть. „Как ребенок должен прийти ко мне, если мне самой неудобно, и я мучаюсь и испытываю боль?“ – рассуждала Лийс.

На шоу певица поделилась, что в течение многих лет у нее были серьезные проблемы со здоровьем. в 2020-ом она начала чувствовать, что ее менструальный цикл сбился. Позже выяснилось, что у нее эндометриоз - заболевание, при котором ткань разрастается за пределами матки, что также может привести к бесплодию. Для определения точного диагноза необходимо было сделать операцию и 16-го ноября 2022-го года её прооперировали.

Затем Кярмас спросил Лийс, не сделала ли она что-нибудь, что могло бы спровоцировать подобные истории о запрещенных веществах. Лийс подтвердила, что она не занимается ничем подобным. „Да, я тоже была молода, и как и все тоже что-то пробовала и делала. Думаю, что лет 9-10 назад я попробовала каннабис, но довольно быстро поняла, что это не для меня, и в дальнейшем я больше не сталкивалась с этой темой“, - сказала она.

Ходили слухи о том, что Лийс употребляла наркотики и запрещенные вещества даже во время беременности. Первые подобные рассказы дошли до Лийс некоторое время назад, когда Лийc с друзьями ужинала в Старом городе Таллинна. „Одна из моих подруг сказала, что ходят сплетни, но это так бессмысленно, ведь все знают, какая я на самом деле“, - сказала Лийс. Певица рассказала, что не употребляет алкоголь уже 2,5 года. Подруги тогда успокоили Лийс, певица в тот момент боролась со слезами как могла. „Я как бы пытался внушить себе, что, может быть, все пройдет. Что я выше всего этого“, - сказала Лийс о своем отношении к этим сплетням, но главная проблема заключалась в том, что подобные разговоры не утихали.

В передаче недавно ставшая матерью Лийс рассказала, как последние полгода ее жизнь была омрачена неожиданной проблемой. „Я даже не думала, что со мной такое может произойти. Пошли очень-очень-очень-очень странные слухи“, - сказала певица, сравнив происходящее с мыльной оперой, где она сама ничего не сделала, но вокруг нее царит тотальный хаос.

Беременность стала для нее настоящим чудом. „Не могу поверить, что я мама. Это самый лучший подарок!“ – сказала Лийс, едва сдерживая слезы. „В тот момент, когда я увидела две полоски, я подумала: “Вау, это стало для меня возможным“, - она была чрезвычайно благодарна за свое маленькое чудо. Во время беременности она не путешествовала, не красила ногти, не пользовалась духами, не красила волосы. „Все свободное время, когда не давала концерты, я думала о том, как не потерять ребенка“, - прокомментировала она, добавив, что сделала все возможное, чтобы стать матерью.

В передаче отметили, что Лийс чувствует себя своего рода мишенью, когда вокруг все только и делают, что говорят о ней за ее спиной, при этом не имея ни фактов, ни подтверждений. Для ее партнера подобные слухи также кажутся сюрреалистичным. На передаче Лийс опровергла слухи о том, что ее партнер был ее дилером. „Это точно не отвечает действительности“. Поп-певица очень бы хотела узнать, откуда взялись такие слухи и кто их распускает.

В передаче Лийс заверила, что слухи о том, что она попала в больницу с передозировкой или что ее отец отвез ее в реабилитационный центр, также не соответствуют действительности. По словам Лийс, слухи о том, что защита прав детей провела расследование, также не является правдой. „Откуда берутся эти сказки? Это просто ошарашивает“ - удивлялась она.

Лийс также показала Кярмасу в передаче свою цифровую медкарту, в которой не было записей, указывающих на то, что она попадала в отделение неотложной помощи с передозировкой или из-за проблем с наркотиками. „Может быть, люди не совсем понимают, что делают, но выносить одобные сплетни очень сложно. В этом смысле я рада, что теперь могу рассказать свою историю, но это было нелегко“, - сказала Лийс и со слезами на глазах сказала, добавив, что никогда не пожелает своему сыну такого.

Хочет помочь женщинам

Она знала, что, когда у нее появится ребенок, то она захочет поделиться с общественностью о своём эндометриозе. Ее цель, чтобы каждая женщина получила информацию и лечение, необходимые для борьбы с этим заболеванием. Она не пошла бы на публичный разговор, если бы они касались только ее, но поскольку в этой истории замешан и ее ребенок, то она должна защитить своего сына. В конце передачи она подтвердила, что все вышесказанное было чистой правдой.

Kroonika освещала интервью Лийс Лемсалу в формате живого блога, который вы можете наблюдать ниже.

Певица стала мамой в ноябре прошлого года и объявила об этом в социальных сетях, когда поделилась черно-белой фотографией ребенка. В декабре она раскрыла пол своего ребенка в видеоклипе на свою песню „Белый свет“.

Отцом ребенка Лийс является ее партнер и бизнесмен Карл-Эрик Коду, который на восемь лет ее старше и с которым певица состоит в отношениях с 2017-го года. Лийс и Карл-Эрик, как сообщается, съехались в 2019-ом году, когда молодой человек приобрел себе шикарный дом в центре Таллинна. Впервые пара была замечена вместе в 2017-ом году, когда они вместе обедали в ресторане Ruhe. В 2017-ом году молодой человек скромно сопровождал Лийс на дебюте ее альбома „+1“.