ФОТО | Как живут эстонские звезды? Скандальная красотка Бригитте Сюзанне Хунт сдает свое жилье в аренду(1)
Хотите пожить в квартире, где произошли одна из самых нашумевших скандалов прошлого лета? Теперь такая возможность доступна всем, так как скандальная светская львица Бригитте Сюзанне Хунт собирается переезжать из своей квартиры.
Самая скандальная красотка Эстонии объявила во вторник, что, несмотря на наличие собственного дома в Какумяэ, она планирует подыскать съемную квартиру в центре Таллинна. Поэтому она временно отдает свое нынешнее жилье в аренду. „Дорогие, скоро я сдам свою квартиру в Какумяэ“, - сообщила Хунт в Instagram, добавив, что площадь квартиры составляет 63 квадратных метра, а в стоимость входит также парковочное место.
Чтобы не остаться совсем без крыши над головой, Хунт ищет новое жилье. „Я также хочу снять трехкомнатную квартиру недалеко от центра Таллинна“, - написала она в социальных сетях. Однако она не хочет жить в самом центре города на большой центральной улице, а предпочитает жить там, где нет шума и откуда удобно выходить на пробежку.
Бригитте Сюзанне Хунт показала свой дом журналу Kroonika в декабре 2020 года. „Кошелек знатно опустел. Весь интерьер и ремонт в итоге обошлись в четыре-пять раз дороже, чем я планировала. Один только кухонный остров обошелся в 2500 евро, а две прикроватные тумбочки стоили столько же, сколько новый iPhone, то есть более тысячи евро“, - поведала тогда Бригитте. Но она не пожалела об этом, потому что конечный результат стоил каждого цента. „Теперь здесь ярче, светлее и чище, и мне так нравится находиться в этом безопасном гнездышке“.
Смотрите фото квартиры, в которой теперь сможете пожить и вы!