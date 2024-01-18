ФОТО | Как живут эстонские звезды? Скандальная красотка Бригитте Сюзанне Хунт сдает свое жилье в аренду

Самая скандальная красотка Эстонии объявила во вторник, что, несмотря на наличие собственного дома в Какумяэ, она планирует подыскать съемную квартиру в центре Таллинна. Поэтому она временно отдает свое нынешнее жилье в аренду. „Дорогие, скоро я сдам свою квартиру в Какумяэ“, - сообщила Хунт в Instagram, добавив, что площадь квартиры составляет 63 квадратных метра, а в стоимость входит также парковочное место.

Чтобы не остаться совсем без крыши над головой, Хунт ищет новое жилье. „Я также хочу снять трехкомнатную квартиру недалеко от центра Таллинна“, - написала она в социальных сетях. Однако она не хочет жить в самом центре города на большой центральной улице, а предпочитает жить там, где нет шума и откуда удобно выходить на пробежку.

Бригитте Сюзанне Хунт показала свой дом журналу Kroonika в декабре 2020 года. „Кошелек знатно опустел. Весь интерьер и ремонт в итоге обошлись в четыре-пять раз дороже, чем я планировала. Один только кухонный остров обошелся в 2500 евро, а две прикроватные тумбочки стоили столько же, сколько новый iPhone, то есть более тысячи евро“, - поведала тогда Бригитте. Но она не пожалела об этом, потому что конечный результат стоил каждого цента. „Теперь здесь ярче, светлее и чище, и мне так нравится находиться в этом безопасном гнездышке“.

Смотрите фото квартиры, в которой теперь сможете пожить и вы!